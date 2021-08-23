До чого їх закликають і як голосували?

Додатковий поштовх до звільнення Криму від окупації. Так оцінили перший саміт Кримської платформи у Верховній Раді. І заради цього депутати позачергово зібралися та ухвалили постанову. У ній звернення до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО та інших організацій, а також урядів і парламентів.

До чого їх закликають і як голосували - розкаже Ксенія Барвіненко.

Одне засідання, один документ і сотні слів підтримки. Тему боротьби за Український Крим продовжили і в парламенті. Там скликали позачергову сесію аби звернутися до міжнародних організацій та урядів країн із закликом ухвалити резолюцію про підтримку кримської платформи.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Це старт великої справи, але ця справа завершиться перемогою. 7 років тому частину нашої території, частину нашої землі, а головне частину наших людей вкрали і сьогодні ми продовжуємо боротися, щоб їх повернути і щоб справедливість була у світі, але боротися одному важко, тому ми маємо це робити разом, як ми вміємо це робити в цьому залі, так само ми повинні це робити разом з нашими друзями.

А друзів вистачає. Засідання відвідали десятки іноземних гостей, і всі вони засвідчили свою підтримку України і засудили анексію Криму.

Мілош Вистрчил, голова Сенату Парламенту Чеської республіки:

Сьогодні з власної території, з півострова Крим виганяють громадян які там росли, які там жили, які є українцями, чехи добре знають яку ситуацію ви зараз переживаєте і добре знають наскільки це важко, коли велика країна намагається порушити ваш суверенітет, анексувати території, і я запевняю вас, що чеська республіка стоїть на вашому боці.

Андреас Ебі, голова Національної ради Швейцарської конфедерації:

Постраждало від анексії насамперед місцеве населення, а також ті, хто були змушені залишити півострів. Обмежується свобода вираження поглядів, свобода зібрань та об'єднань, чисельні обвинувальні вироки. Управління верховного комісара ООН з прав людини також критикує умови тримання під вартою, що іноді кваліфікується, як жорстоке поводження, крім того, згідно зі звітами ООН мають місце тортури.

І це може продовжитись, вважають депутати. Зокрема проти представників кримськотатарського народу, які прибули до Києва на саміт.

Ахтем Чийгоз, народний депутат, "Європейська солідарність":

Незважаючи на тиск, спроби залякування ФСБ, вони приїхали, це символізм тої боротьби, який демонструється в Криму нашим громадянам, і це важливо для нас, в них буде зворотний шлях і деякі з нас знають чим він завершиться, терором і грязними тюрмами, колоніями в Росії, але незважаючи на це ми будемо продовжувати боротьбу і це основа боротьби повернення Криму до України.

Рустем Умеров, народний депутат, "Голос":

Ми показали що ми як держава будемо боронити наші території, будемо битись на правовому полі, політичному полі, дипломатичному полі.

Постанову підтримали 283 депутати. Документ невеликий, лише на одну сторінку, та попри скромні розміри - доволі ефективний, адже…

Олександр Мережко, народний депутат, "Слуга народу":

Дозволить посилити міжнародне співробітництво в рамках кримської платформи для протидії агресії російської федерації, залучення міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав до роботи в парламентському вимірі кримської платформи надасть додатково поштовх деокупації тимчасово окупованих РФ республіки Крим та міста Севастополь.

Іван Немиря, народний депутат, "Батьківщина":

Територіями у суверенітету не торгують, територія і суверенітет як і безпека, права людини, демократія є неподільна.

У своєму звернення Верховна Рада також закликала держав-партнерів кримської платформи створити однойменну міжпарламентську координаційну раду аби ефективніше вести боротьбу за Крим.