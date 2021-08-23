У пожилых людей, предпочитающих поспать днем, умственная деятельность мозга заметно улучшается, заявили ученые из Китая, передает newsyou.info.

Как сообщает General Psychiatry, ученые из КНР обратили внимание на исследования, которые показали, что дневной сон способствует развитию когнитивных функций у пожилых людей. Однако другие научные труды опровергали это утверждение. Чтобы установить истину, ученые обследовали 2214 пожилых людей, из которых 1534 отдавали предпочтение дневному сну, а остальные предпочитали бодрствовать.

"Результаты исследования показывают, что дневной сон был связан с улучшением когнитивных функций, включая ориентацию, язык и память. Субъекты с привычкой дневного сна показали более высокий уровень триглицеридов, чем недремлющие", - говорится в исследовании.

Помимо снижения сонливости, дневной сон показал ряд преимуществ: консолидация памяти, подготовка к последующему обучению, улучшение управляющих функций и повышение эмоциональной стабильности. Однако, подчеркивают ученые, эти эффекты наблюдались не во всех случаях: более продолжительный и более частый сон был связан с ухудшением когнитивных функций, в то время как короткий (менее 30 минут), частый (четыре раза в неделю) дневной сон был связаны со снижением риска развития болезни Альцгеймера на 84%.

"Дремота может компенсировать недостаток сна ночью и уменьшить сонливость и усталость в течение дня. Более продолжительный дневной сон развивает привычку долго не двигаться, снижая социальную активность и когнитивные функции", - пришли к выводу ученые из Китая.

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