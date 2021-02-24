Почему опасно спать в носках [ Редактировать ]
Сон в носках может иметь пагубные последствия для здоровья. Медики рассказали, к чему может привести любимая многими привычка.
Так, носки на ногах во время сна только ухудшают кровоснабжение. В особенности это происходит, когда носки очень плотно охватывают ноги , пишет hyser.ua.
Носки также провоцируют общий перегрев организма. Во время сна мы часто вытягиваем ноги из-под одеяла, что помогает нашим конечностям охлаждаться, а если на них носки, то тело наоборот перегревается. В результате от этого страдают жизненно важные внутренние органы.
В связи с этим, медики рекомендуют спать в слегка прохладном помещении и без носков. Однако, если для вас это кажется невозможным, то хотя бы отдавайте предпочтение максимально комфортным и удобным носкам.
Материал, из которых они сделаны, должен быть абсолютно безопасным и не провоцировать никаких раздражающих эффектов. Например, рекомендуются носки, изготовленные из натурального хлопка. Также важно, чтобы они были свободными на ногах и ничего не пережимали.
Кроме того, носки, как и ноги, обязательно должны быть чистыми. Ложиться спать в грязных носках нельзя, поскольку это может стать причиной развития разных грибковых поражений стопы и пальцев ног.
Ранее мы писали о том, как улучшить сон с помощью продуктов. Также сообщалось, почему работа ночью опасна для здоровья.
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