Сон в носках может иметь пагубные последствия для здоровья. Медики рассказали, к чему может привести любимая многими привычка.

Так, носки на ногах во время сна только ухудшают кровоснабжение. В особенности это происходит, когда носки очень плотно охватывают ноги , пишет hyser.ua.

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Носки также провоцируют общий перегрев организма. Во время сна мы часто вытягиваем ноги из-под одеяла, что помогает нашим конечностям охлаждаться, а если на них носки, то тело наоборот перегревается. В результате от этого страдают жизненно важные внутренние органы.



В связи с этим, медики рекомендуют спать в слегка прохладном помещении и без носков. Однако, если для вас это кажется невозможным, то хотя бы отдавайте предпочтение максимально комфортным и удобным носкам.

Материал, из которых они сделаны, должен быть абсолютно безопасным и не провоцировать никаких раздражающих эффектов. Например, рекомендуются носки, изготовленные из натурального хлопка. Также важно, чтобы они были свободными на ногах и ничего не пережимали.



Кроме того, носки, как и ноги, обязательно должны быть чистыми. Ложиться спать в грязных носках нельзя, поскольку это может стать причиной развития разных грибковых поражений стопы и пальцев ног.

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