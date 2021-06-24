У каждого человека может возникать хроническое бессонница. На него могут повлиять жизненные события, стресс или вредные привычки, передает newsyou.info.

Стресс. Специалисты отмечают, что проблемы по поводу работы, Школы, здоровья, финансов или семьи могут негативно влиять на сон. Потому что стресс может поддерживать активность мозга ночью. Стрессовые жизненные события или травмы, такие как смерть или болезнь любимого человека, развод или потеря работы – также могут привести к бессоннице.

График поездок или работы. Бешеный ритм жизни действуют как внутренние часы, управляя циклом сна, обменом веществ и температурой тела. Их нарушение может привести к бессоннице. Причиной нарушений может быть также смена часовых поясов, ночные и утренние смены работы, частые смены графика.

Также к плохому сну относятся:

Нерегулярный график сна.

Неудобное место для сна.

Использование кровати для работы, приема пищи или просмотра телевизора.

Кроме этого, на сон могут влиять компьютеры, телевизоры, видеоигры, смартфоны или другие экраны непосредственно перед сном.

Сытный ужин. Лучше перед сном легко перекусить, ведь слишком много еды может повлечь ощущение неудобства во время лежания. Также можно чувствовать изжогу, обратный поток кислоты.

Лекарство. Употребление большого количества лекарств перед сном может нарушать сон. Кроме того, некоторые антидепрессанты, обезболивающие, лекарства против аллергии и простуды, а также препараты для похудения, содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут нарушить сон.

Заболевание. Такие состояния, как хронические боли, рак, диабет, болезни сердца, астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гиперактивная щитовидная железа, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера негативно влияют на сон.

Кофеин, никотин и алкоголь. Кофеиновые напитки являются стимуляторами, их употребление второй половине дня или вечером может помешать заснуть ночью.

График поездок или работы. Бешеный ритм жизни действуют как внутренние часы, управляя циклом сна, обменом веществ и температурой тела. Их нарушение может привести к бессоннице. Причиной нарушений может быть также смена часовых поясов, ночные и утренние смены работы, частые смены графика.

Также к плохому сну относятся:

Нерегулярный график сна.

Неудобное место для сна.

Использование кровати для работы, приема пищи или просмотра телевизора.

Кроме этого, на сон могут влиять компьютеры, телевизоры, видеоигры, смартфоны или другие экраны непосредственно перед сном.

Сытный ужин. Лучше перед сном легко перекусить, ведь слишком много еды может повлечь ощущение неудобства во время лежания. Также можно чувствовать изжогу, обратный поток кислоты.

Лекарство. Употребление большого количества лекарств перед сном может нарушать сон. Кроме того, некоторые антидепрессанты, обезболивающие, лекарства против аллергии и простуды, а также препараты для похудения, содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут нарушить сон.

Заболевание. Такие состояния, как хронические боли, рак, диабет, болезни сердца, астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гиперактивная щитовидная железа, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера негативно влияют на сон.

Кофеин, никотин и алкоголь. Кофеиновые напитки являются стимуляторами, их употребление второй половине дня или вечером может помешать заснуть ночью.

Никотин также является стимулятором, который может мешать сну. Алкоголь может помочь заснуть, но негативно влияет на глубокие стадии сна и часто вызывает пробуждение среди ночи.

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