Одеські чиновники просять перенести початок навчального року [ Редактировать ]
Перший дзвоник - двадцятого вересня. Перенести початок навчального року в Україні просять одеські чиновники. Кажуть - після кліматичних змін такий крок цілком логічний, а ще - комерційно вигідний.
Що мається на увазі? І чи може на це погодитися Верховна Рада? Поцікавився Андрій Анастасов.
Прохолодні травень та червень! І навпаки - спекотний вересень і навіть жовтень. В Одесі пропонують підлаштуватися до кліматичних змін.
Дмитро Радулов, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА:
Ми зазначену ініціативу назвали умовно літо в осінь! Тобто літо в нас переходить трошки в осінь - і ми пропонуємо змістити оці літні дні.
Половина усіх відпочивальників це сім'ї з дітьми-школярами. І щоб продовжити їм відпустки, пропонують перенести початок навчального року на 20 вересня.
Ніна Хумарова, вчений секретар Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ:
У них отпуск длится семь-десять - максимум две недели четырнадцать дней и конечно им легче спланировать, если они понимают, что дети у них будут уже не привязаны к учебному процессу, то легче спланировать свои поездки и пролонгировать их на сентябрь.
На думку одеських чиновників, за вересень діти мають довчитися у червні. Для цього, щоправда, треба змінити законодавство - узгодити з урядом, ухвалити у Верховній Раді. Одесити кажуть - це вигідно.
Дмитро Радулов, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА:
Це дасть до місцевих бюджетів трьох південних областей близько шестисот мільйонів гривень різних місцевих бюджетів, якщо взяти в цілому по країні, то мова йде про суму близько п'яти з половиною мільярдів гривень по всіх місцевих бюджетах всієї країни!
Підтримують ідею і підприємці, і самі відпочивальники на морському узбережжі.
Олександр Пономаренко, приватний підприємець:
Я на протяжении десяти лет на прибрежной занимаюсь коммерческой деятельностью от Одессы до Коблево и Затоки, первого сентября, все пляжи пустые, все уезжают и от этого страдает и бизнес, и люди не могут отдохнуть.
Юрій Довгалюк, житель Рівненської області:
У цьому немає нічого поганого: чим більше людей встигне відпочити, тим краще!
Та що далі від узбережжя, то більше побоювань.
Юлія, жителька Чернівців:
1 вересня - день знань, всі мають іти в школу, всі чекають свята.
Світлана, жителька Чернівців:
Це за кордоном так є, що з 20 числа, я знаю, що є так. Але 1 вересня, як у нас було, то так би було краще.
Цього року діти сядуть за парти за графіком. А вже з наступного може запрацювати нововведення. Ідею планують обговорити на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад вже у вересні.
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