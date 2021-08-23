Чи може на це погодитися Верховна Рада?

Перший дзвоник - двадцятого вересня. Перенести початок навчального року в Україні просять одеські чиновники. Кажуть - після кліматичних змін такий крок цілком логічний, а ще - комерційно вигідний.

Що мається на увазі? І чи може на це погодитися Верховна Рада? Поцікавився Андрій Анастасов.

Прохолодні травень та червень! І навпаки - спекотний вересень і навіть жовтень. В Одесі пропонують підлаштуватися до кліматичних змін.

Дмитро Радулов, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА:

Ми зазначену ініціативу назвали умовно літо в осінь! Тобто літо в нас переходить трошки в осінь - і ми пропонуємо змістити оці літні дні.

Половина усіх відпочивальників це сім'ї з дітьми-школярами. І щоб продовжити їм відпустки, пропонують перенести початок навчального року на 20 вересня.

Ніна Хумарова, вчений секретар Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ:

У них отпуск длится семь-десять - максимум две недели четырнадцать дней и конечно им легче спланировать, если они понимают, что дети у них будут уже не привязаны к учебному процессу, то легче спланировать свои поездки и пролонгировать их на сентябрь.

На думку одеських чиновників, за вересень діти мають довчитися у червні. Для цього, щоправда, треба змінити законодавство - узгодити з урядом, ухвалити у Верховній Раді. Одесити кажуть - це вигідно.

Дмитро Радулов, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА:

Це дасть до місцевих бюджетів трьох південних областей близько шестисот мільйонів гривень різних місцевих бюджетів, якщо взяти в цілому по країні, то мова йде про суму близько п'яти з половиною мільярдів гривень по всіх місцевих бюджетах всієї країни!

Підтримують ідею і підприємці, і самі відпочивальники на морському узбережжі.

Олександр Пономаренко, приватний підприємець:

Я на протяжении десяти лет на прибрежной занимаюсь коммерческой деятельностью от Одессы до Коблево и Затоки, первого сентября, все пляжи пустые, все уезжают и от этого страдает и бизнес, и люди не могут отдохнуть.

Юрій Довгалюк, житель Рівненської області:

У цьому немає нічого поганого: чим більше людей встигне відпочити, тим краще!

Та що далі від узбережжя, то більше побоювань.

Юлія, жителька Чернівців:

1 вересня - день знань, всі мають іти в школу, всі чекають свята.

Світлана, жителька Чернівців:

Це за кордоном так є, що з 20 числа, я знаю, що є так. Але 1 вересня, як у нас було, то так би було краще.

Цього року діти сядуть за парти за графіком. А вже з наступного може запрацювати нововведення. Ідею планують обговорити на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад вже у вересні.