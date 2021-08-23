Не просто співи. "Подробиці" продовжують цикл сюжетів до тридцятиріччя незалежності України. І в переддень свята говоримо про перемоги. Ті, які давали змогу заявити про себе, об'єднати націю та провести найпрестижніший співочий конкурс - Євробачення. І до того ж двічі. Як виступали наші - пригадала Галина Якушко.

Дві перемоги. Двічі Євробачення у Києві. Та кілька призових місць. Україна - єдина країна, яка завжди проходила в фінал конкурсу.

Ось на жовтому кабріолеті увірвався в українську історію Євробачення Олександр Пономарьов. На презентаційному відео співак стрімко роз'їжджає вулицями міста, а в кінці ролику німецькою чути лише слова Володимир Кличко. Мабуть, тоді про Україну знали лише завдяки спортсмену. Вперше Україна взяла участь у пісенному конкурсі 2003-го.

Виступ Пономарьова не запав у душу європейцям. Він посів 14 місце. Сам співак зізнався тоді: хотів виконати пісню "Я люблю тільки тебе" в своєму ліричному стилі, сидячи за роялем. Утім вирішив відповідати формату і прогадав... він, Та помилки Пономарьова врахувала наступна представниця від України - Руслана Лижичко.

Вона була собою і використала те, завдячи чому стала популярною в Україні - національні мотиви. Починався виступ звуками гуцульських трембіт. Сама ж Руслана скидала на сцені хутряну накидку і починалися запальні танці. Тоді вся Європа підтупувала разом із нею і вигукувала...

Гей, гей, гей, гей.

Виступ Руслани побив тодішні рекорди пісенного конкурсу. Їй віддали рекордні 280 балів. На фінальному виконанні - увесь зал підспівував Україні. А Києву випала честь приймати наступне "Євробачення".

"Євробачення-2005" в Україні стало ювілейним п'ятдесятим за ліком. Гаслом конкурсу стало слово "Пробудження". Воно символізувало готовність України відродитися. Саме тоді в нашій державі відбувалася Помаранчева революція.

Ми можемо проводити будь-які заходи будь-якого рівня. Якщо треба ми мобілізуємо свої зусилля припиняємо свої свари і робимо спільно одну роботу!

Перед виходом кожного учасника глядачам у всій Європі показували ролики про Україну. На них люди у вишиванках, українські собори та Карпати. Бюджет дійства становив 120 мільйонів гривень.

Хай і не виграла, та наробила галасу. 2007-го від України на "Євробачення" поїхала - Вєрка Сердючка з піснею "Лаша Тумбай". Співак Андрій Данилко вийшов на сцену в усьому блискучому і з величезною зіркою на голові. Образ Сердючки став іконічним. Єврофани його копіюють і досі.

Зал тоді вибухнув танцями. А російські канали скандалом. Там почули що Сердючка співає "раша гудбай". І це вперше з європейської сцени український виконавець так заявив про українську ідентичність.

Наступні роки теж були успішними для України. 2008 Ані Лорак посіла друге місце, Злата Огнєвіч третє - 2013-го. Її пісня - неформат для цього пісенного конкурсу. Композицію співачка виконала кількома мовами, зокрема кримсько-татарською. Окрім того за стилем ця композиція - джазова. Її тема депортація кримських татар. Утім вона стала актуальною і для українців.

2016-го на "Євробаченні" з'явилися нові правила. Тепер учасників оцінювали не лише глядачі, а ще й компетентне журі. І першим, і останнім припала до душі пісня української виконавиці Джамали - 1944.

2017-ий. Знову Київ - у центрі "Євробачення"! 12 років між двома українськими шоу мали відмінності в організації. У 2016-му було проведено конкурс міст на право приймати "Євробачення". Серед шести претендентів - Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Херсона й Одеси - вибрали столицю.

"Євробачення" проводили у виставковому центрі. Центральна частина сцени дозволяла опускатися чи підніматися під час шоу. Всередині закріплена камера, яка фіксує вигляд згори. А додатково рухається ще одна камера, яка може ховатися під арену або підніматися над нею. Червоний хідник постелили за пів мільйона гривень - найдовший в історії пісенного конкурсу. На саме ж дійство витратили майже 855 мільйонів гривень!

Фурору наробив тоді номер українських ведучих. Головні хіти "Євробачення" вони разом з ансамблями народного танцю та співу заспівали на український манер на всю Європу!

Цього року український гурт Go_A("Ґоу ей") із піснею "Шум" посів 5 місце, виконавши веснянку в сучасній інтерпретації українською мовою. Та цифри не головне. Найголовніше, що через пісенний конкурс про Україну дізнається дедалі більше людей у Європі. А "Євробачення" стало для нас майданчиком для самопрезентації.