В Україні святкують 30 річницю Незалежності [ Редактировать ]
Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Святкуватимуть по всій країні. Головні урочистості відбудуться у Києві. Тут вшанують пам'ять полеглих захисників і видатних державотворців. О 10 на Хрещатику розпочнеться парад за участю понад п'яти тисяч військовослужбовців і рекордного числа техніки.
Дніпром курсуватимуть бойові кораблі, у небі - військова авіація. Водночас в Одесі пройде й морський парад. Також у столиці відбудеться театралізована вистава на Інститутській із залученням восьмисот акторів. Покажуть шлях українців від епохи Київської Русі до сьогодення. А ввечері влаштують святковий салют.
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