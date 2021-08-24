Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Святкуватимуть по всій країні. Головні урочистості відбудуться у Києві. Тут вшанують пам'ять полеглих захисників і видатних державотворців. О 10 на Хрещатику розпочнеться парад за участю понад п'яти тисяч військовослужбовців і рекордного числа техніки.

Дніпром курсуватимуть бойові кораблі, у небі - військова авіація. Водночас в Одесі пройде й морський парад. Також у столиці відбудеться театралізована вистава на Інститутській із залученням восьмисот акторів. Покажуть шлях українців від епохи Київської Русі до сьогодення. А ввечері влаштують святковий салют.