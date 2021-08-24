Американка виграла два мільйони доларів у вакцинальній лотереї. Жителька штату Мічиган зірвала джекпот в розіграші серед людей, які щепилися проти коронавірусу. Після перемоги жінка заявила, що виграш дозволить її сім'ї втілити всі мрії.

Частину коштів вона витратить на навчання трьох дітей в коледжі та ремонт будинку, а решту пожертвує службам психічного здоров'я. Розіграш призів серед вакцинованих в Мічигані запустили у липні, щоб мотивувати людей імунізуватися.