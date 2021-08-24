Во вторник, 24 августа, президент Владимир Зеленский объявил о начале процесса возвращения на родину всех выдающихся украинцев, похороненных за рубежом. Такое заявление он сделал в ходе выступления по случаю Дня независимости Украины.

Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, живших для Украины, что боролись для Украины, но похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие.

Зеленский отметил, что Украина будет возвращать не только своих выдающихся деятелей, а и исторические и культурные ценности, находящиеся за рубежом.

Мы больше никогда и никому не подарим ни один камешек нашей истории, не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм.

Также он заявил о важности построить такую страну, которая верит в себя и не боится слова "впервые".

Ранее мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.

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