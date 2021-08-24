Во вторник, 24 августа, во время парада ко Дню Независимости Украины в Киеве зритель поджег себя. Об этом сообщает полиция города.

Да, произошло такое событие. Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили.

Мужчине немедленно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Его мотивы пока неизвестны. Полиция предоставит квалификацию поступку после проведения проверки.

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Кроме того, горе-отец после ссоры с женой поджег ребенка заживо. По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и на почве конфликта решил поджечь квартиру, он выгнал женщину из дома и поджег детскую кроватку.

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