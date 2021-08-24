Ступеньки КГГА облили "кровью" [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, после завершения официальных праздничных мероприятий в центре Киева неизвестный облил краской ступеньки КГГА. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". … У самой таблички он оставил отпечаток руки из красной краски.
Ранее мы писали о том, что в Киеве произошла авария возле Киевской городской государственной администрации.
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