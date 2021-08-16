В Киеве произошла авария возле Киевской городской государственной администрации. На улице Крещатик затруднено движение транспорта.

Сообщается, что ДТП произошло на Крещатике возле КГГА, в сторону Бессарабского рынка. Серьезных травм никто не получил.

На карте Google Maps указано, что в этом районе образовалась пробка.

Читайте также, вблизи села Розовка Броварского района Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех авто - Geely и 2 Volkswagen. Врачи, которые оперативно прибыли на место происшествия, пытались реанимировать женщину, но не получилось - она умерла.

Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату, слетел с дороги и перевернулся.

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