Возле КГГА произошло серьезное ДТП (видео) [ Редактировать ]
В Киеве произошла авария возле Киевской городской государственной администрации. На улице Крещатик затруднено движение транспорта.
Сообщается, что ДТП произошло на Крещатике возле КГГА, в сторону Бессарабского рынка. Серьезных травм никто не получил.
На карте Google Maps указано, что в этом районе образовалась пробка.
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Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату, слетел с дороги и перевернулся.
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