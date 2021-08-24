Fintech сегодня является одной из наиболее перспективных отраслей экономики Украины, которая опережает по динамике роста многие страны Запада и Азии. Продукты украинских финтех-компаний пользуются спросом по всему миру, приносят сотни миллионов в госбюджет и повышают финансовую инклюзию украинцев.

И если в Независимость Украина вошла фактически без платежной инфраструктуры и финансовых технологий, то сейчас украинская финтех-индустрия переживает настоящий бум и продолжает курс на стремительное развитие.

К тридцатой годовщине Независимости Украины рассказываем о 30 лучших топ-менеджерах, основателях и новаторах, которые стоит за прорывом украинского рынка fintech-услуг.