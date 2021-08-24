Украинский Fintech празднует 30 лет: рассказываем о ТОП-30 финтех-новаторов за время Независимости [ Редактировать ]
Fintech сегодня является одной из наиболее перспективных отраслей экономики Украины, которая опережает по динамике роста многие страны Запада и Азии. Продукты украинских финтех-компаний пользуются спросом по всему миру, приносят сотни миллионов в госбюджет и повышают финансовую инклюзию украинцев.
И если в Независимость Украина вошла фактически без платежной инфраструктуры и финансовых технологий, то сейчас украинская финтех-индустрия переживает настоящий бум и продолжает курс на стремительное развитие.
К тридцатой годовщине Независимости Украины рассказываем о 30 лучших топ-менеджерах, основателях и новаторах, которые стоит за прорывом украинского рынка fintech-услуг.
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