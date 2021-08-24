Війна триває, але сьогодні бійці хочуть говорити не про неї

Для тих, хто захищає нашу країну на східному фронті, сьогоднішнє свято особливе. І зустрічають вони його на бойовому посту. Адже у ворога вихідних немає. Що означає українська Незалежність для наших бійців - вони розказали Ігорю Левенку.

Передова під Горлівкою. Війна триває, але сьогодні бійці хочуть говорити не про неї. Україна була, є і буде. Це кажуть наші військові.

В'ячеслав, офіцер Збройних сил України:

Ви можете нам довіряти. Восьмий рік ми стоїмо тут. Хлопці восьмий рік чинять спротив російській агресії і в них це получається. Вірте в нас і ми завжди прикриємо. І це все не зря! Це все скінчиться для нас добре! Най не сьогодні, най не завтра, але це скінчиться тільки нашою перемогою, тому що ми в це свято віримо.

А це Володимир. Йому двадцять один рік. Родом із Буковини. Солдат заряджає кулемет. Бо ж, поки мирна Україна відзначатиме державне свято, сьогоднішню ніч Володя проведе на посту із ним.

І хлопець каже, пафосні слова тут ні до чого. Колись про нашу свободу добре написав поет.

Як говорив Тарас Григорович, у кожній хаті своя сила і своя воля…

Вони молоді і завзяті. Богданові двадцять чотири. З Червонограда. Після школи два роки працював шахтарем. У лаві видобував вугілля. Та вже чотири роки боронить Україну в окопах.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Зрозумів, що вдома я не особо чимось займаюсь серйозним, а захищати державу, я думаю, гідний вчинок для кожного українця.

Богдан народився у вільній країні. Каже незалежність живе у ньому. І дається вона зовсім не легко. Тяжкою працею у шахті, або ж зі зброєю в руках. Та коли вона є, відчуття найкращі.

Незалежність - це коли ти не боїшся нічого. Ти впевнений у своєму завтрашньому дні і у своїй роботі.