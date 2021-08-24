В Україні за добу від коронавірусу вакцинували 71 тисячу людей [ Редактировать ]
Майже 700 нових заражень на коронавірус в Україні. Така статистика минулої доби. Одужало 345 українців, померло 27. Найбільша кількість інфікованих у Києві, а також Одеській, Харківській, Луганській та Чернівецькій областях.
Щодо щеплень. То минулої доби вакциновано проти ковіду понад 71 тисяча людей. А загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено більше вісім мільйонів українців. З них дві дози вакцини отримали менше половини.
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