Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено більше вісім мільйонів українців

Майже 700 нових заражень на коронавірус в Україні. Така статистика минулої доби. Одужало 345 українців, померло 27. Найбільша кількість інфікованих у Києві, а також Одеській, Харківській, Луганській та Чернівецькій областях.

Щодо щеплень. То минулої доби вакциновано проти ковіду понад 71 тисяча людей. А загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено більше вісім мільйонів українців. З них дві дози вакцини отримали менше половини.