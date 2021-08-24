Напередодні у Борисполі приземлився третій евакуаційний літак з Афганістану

Захоплених українських літаків в Кабулі чи деінде немає. За словами речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка інформація про "захоплений літак" не відповідає дійсності.

Речник МЗС наголосив, що всі літаки, які залучала наша держава для евакуації з Афганістану, безпечно повернулися до України.

Напередодні у Борисполі приземлився третій евакуаційний літак з Афганістану із сотнею людей на борту. 27 з них українці. Загалом вивезли 256 людей.

Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ України: