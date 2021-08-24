В этом году Xiaomi стала брендом смартфонов №1 в мире благодаря отличному сочетанию цены и производительности.

Производитель проделал долгий путь к вершине славы, начиная со смартфона Xiaomi Mi 1, представленного в 2011 году. Теперь спустя 10 лет компания отказывается от упоминания бренда Mi в названии, сообщает XDA Developers со ссылкой на представителя компании.

Mi расшифровывается, как "Mobile Internet" и "Mission Impossible".

Читайте также Пес Терминатора: Xiaomi представили зловещего робота CyberDog

Mi, Redmi и POCO — это три бренда, под которыми Xiaomi в настоящее время классифицирует все свои продукты. Вскоре этот список превратится в Xiaomi, Redmi и POCO.

Xiaomi Mix 4

Первым смартфоном, который уже лишился привычного названия стал Xiaomi Mix 4, представленный 10 августа 2021 года – все последующие устройства компании последуют его примеру.

Хотя компания наиболее известна своими смартфонами, Xiaomi также продает множество продуктов в категориях умного дома, образа жизни и компьютеров, включая телевизоры, ноутбуки, холодильники, умные часы и многое другое. Большинство этих продуктов сегодня тоже носят бренд Mi. Но в последующих продуктах этот бренд упоминаться больше не будет.

Читайте также Xiaomi лишились полезной функции на смартфонах

Логика проста: компания желает, чтобы вся продукция ассоциировалась именно с Xiaomi.

Xiaomi предоставила следующее заявление через своего представителя:

Начиная с III квартала 2021 года серия продуктов Xiaomi Mi будет переименована в Xiaomi. Это изменение объединит наше глобальное присутствие бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов. Это изменение может занять некоторое время, прежде чем оно вступит в силу во всех регионах.

Также исчезнет логотип Mi, которым сейчас брендированы фирменные магазины компании.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как смартфоны Xiaomi стоимостью $1500 раскупили за минуту. А в прошлом месяце Xiaomi выпустила новые телевизоры 4K.