У Кропивницькому на День Незалежності встановили рекорд з наймасовішого онлайн-виконання державного гімну. На Театральній площі міста його виконали три місцеві колективи.

А на площі перед мерією - жіночий та дитячий хори. Водночас до співу долучилися ще з пів сотні громад області. Щоб досягти синхронності, учасники зв'язувалися за допомогою онлайн-платформи.

Тож одночасно гімн співали понад п'ять тисяч жителів регіону.

Анастасія Петрова, жителька Кропивницького: