У Кропивницькому встановили рекорд наймасовішого виконання гімну [ Редактировать ]
У Кропивницькому на День Незалежності встановили рекорд з наймасовішого онлайн-виконання державного гімну. На Театральній площі міста його виконали три місцеві колективи.
А на площі перед мерією - жіночий та дитячий хори. Водночас до співу долучилися ще з пів сотні громад області. Щоб досягти синхронності, учасники зв'язувалися за допомогою онлайн-платформи.
Тож одночасно гімн співали понад п'ять тисяч жителів регіону.
Анастасія Петрова, жителька Кропивницького:
Люди збираються разом і усі активності, які тут залучені, допомагають відчути себе у святі не лише кожного дня, а й у свято, що ми маємо спільну ідею.
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