У Чернівцях на День Незалежності влаштували битву театрів. Актори різних студій міста просто неба показували уривки з вистав. А оцінювали їхні виступи глядачі. Був серед них і наш Іван Сірецький.

Батли між театрами в Чернівцях організували вперше. За перемогу змагалися сім акторських студій - три дорослі та на рівні з ними чотири дитячі.

Марта Шумілова-Лисякова, режисерка батлу театрів:

Це певна мотивація для театрів - бути кращими, бути професійнішими, бути якіснішими.

Дійство поділили на дві частини. Перша - колективна. Театри представляли на розсуд глядача уривок із вистави, мюзиклу чи короткий перформанс.

Друга частина батлу - акторська. Один представник від театру виконував монолог або читав поезію на довільну тему. Виступали як досвідчені актори, так і початківці.

Оксана Татарчук, акторка Чернівецького народного театру "Темп":

Нас тут півроку вчать, як зберігати спокій перед сценою, як не нервуватися, а зараз в мене трясуться руки і чай мені з м'яти не допоміг.

Демонстрували свої таланти просто неба - на Театральній площі міста.

Оксана Татарчук, акторка Чернівецького народного театру "Темп":

В стінах театру було б простіше, бо є ще закулісся, де можна заховатися і трошки вгамуватися. А тут повністю все відкрито і ми вже бачимо нашого глядача і хвилюємося вже.

Мета заходу - популяризувати невеликі театри. Більшість із них ледве пережили рік пандемії та шукають свого глядача.

Марта Шумілова-Лисякова, режисерка батлу театрів:

Місто в нас маленьке, театрів багато, але чомусь про них всіх не знають, знають лише такі раховані два-три театри. Ось виник такий задум, щоб кожен вийшов, показав свій продукт, отримав за це приз.

Переможців визначало не професійне журі, а глядачі - оплесками. Містянам новий театральний формат припав до душі.

Дмитро Павлюк, житель Чернівців:

Дуже цікаво, оскільки саме в такій-от формі, в театральному батлі можемо побачити найкращі театри міста. І особливо ми бачили, що найбільше вони піднімають тему патріотизму, любові до рідної держави, і ця тема завжди актуальна, особливо сьогодні.