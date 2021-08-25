Россия в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Об этом сообщается в Тelegram-канале украинской делегации.

Менее чем за сутки на переговоры снова заявили осужденную за терроризм представительницу так называемой "ДНР" Майю Пирогову.

Сообщается, что украинский делегация рассматривает участие Пироговой как сознательную попытку сорвать консультации с учетом опыта блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом.

Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм.

отметим, что украинская сторона считает, что таким образом Россия пытается переложить ответственность за последовательный срыв обмена пленными и разблокирования КПВВ. Украинская делегация отмечает - эти попытки напрасны. Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

Ранее мы писали о том, что Трехсторонняя контактная группа возобноила свои заседания после каникул.

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