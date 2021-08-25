В Японии члена якудзы впервые приговорили к повешению [ Редактировать ]
Источник: Gonomax
Суд японского города Фукуока приговорил главу влиятельного преступного синдиката якудзы к смертной казни через повешение. Об этом сообщает ВВС.
Суд признал, что 74-летний Номура Сатору в период с 1998-го по 2014 год скоординировал четыре нападения, в результате которых один человек был убит, а еще трое, в том числе полицейский, медсестра и дантист получили ранения.
Приговор был вынесен, несмотря на отсутствие прямых улик против главаря якудзы. Высокопоставленный член японской мафии впервые был приговорен к смертной казни через повешение.
"Я просил о справедливом решении... Вы будете сожалеть об этом до конца своей жизни", - заявил Номура Сатору после вынесения приговора 24 августа.
Номура Сатору
По данным японской газеты Nishinippon Shimbun, Номура, который возглавляет синдикат Кудо-кай, действующий на юго-западе Японии, виновен в убийстве бывшего руководителя рыболовного кооператива в 1998 году.
Группировка "Кудо-кай" - единственная в Японии, получившая статус "особо опасной преступной вооруженной группировки". Она причастна к целому ряду убийств и покушений представителей среднего и мелкого бизнеса за отказ от сотрудничества или выплат поборов в пользу группировки.
Так, в 2000 году был ранен ножом владелец гольф-клуба за то, что отказался продолжать игру; в 2001 году члены группировки похитили представителя городского законодательного собрания; в 2003 году за отказ субсидировать "Кудокай" в один из престижных клубов города была заброшена ручная граната, в результате чего пострадали 13 человек; в 2010 году была расстреляна квартира одного из активных борцов с "Якудза" в городе Китакюсю, в 2012 году членами группировки были ранены глава строительной компании и представитель руководства полиции.
Как сообщали "Подробности", японский банк "поймали" на предоставлении кредитов якудза.
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