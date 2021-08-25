727 випадків COVID-19 в Україні за минулу добу. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Одещині, Запоріжжі й Тернопільщині. Ушпиталили майже 700 хворих. 20 померли від ускладнень.

Напередодні проти коронавірусу імунізували понад 20 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 8 з половиною мільйонів українців. З них три мільйони 200 тисяч громадян отримали дві дози.