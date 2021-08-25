Україна здобула перші нагороди на Паралімпіаді-2020 [ Редактировать ]
Одна золота, п'ять срібних і дві бронзові медалі - Україна здобула перші нагороди на Паралімпіаді-2020 в Токіо. Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "золото", перемігши в запливі на 50 метрів вільним стилем. "Срібло" здобули плавці Антон Коль, Олексій Вірченко та Максим Крипак, а також Артем Манько й Олена Федота вони змагалися у фехтуванні на візках.
"Бронзу" здобули - плавчиня Анна Гонтар і фехтувальниця Євгенія Бреус. Ігри в Японії стали сьомими для національної паралімпійської збірної України. Її, до слова, представляють 143 атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту.
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