Барабанщик легендарного британського рок-гурту пішов із життя [ Редактировать ]
Пішов із життя барабанщик легендарного британського рок-гурту "Роллінг Стоунз". Чарлі Воттсу було 80 років. Відомо, що він помер в одній з лікарень Лондона, в оточенні рідних. Причину смерті представники музиканта не називають. Та нещодавно через проблеми зі здоров'ям він уперше за 60 років пропустив турне "Стоунів". Музикант доєднався до гурту 1963. Протягом своєї кар'єри неодноразово потрапляв у 10-ку найкращих барабанщиків планети за версією музичних видань.
Пол Маккартні, британський музикант:
Так сумно чути звістку про Чарлі Воттса. Він був чудовим хлопцем. Я знав, що бореться з хворобою, та не здогадувався, що все настільки серйозно. Мої співчуття його рідним і "Стоунам". Їм зараз особливо тяжко, адже Чарлі був їхньою опорою і просто фантастичним барабанщиком.
Том Роудс, фанат гурту "The rolling stones":
Я був на концертах "Стоунів" 10, чи 12 разів. Чарлі - неперевершений. Він не хизувався своїм талантом, любив джаз. Саме завдяки йому, музика гурту набувала ритму і під неї завжди кортіло танцювати.
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