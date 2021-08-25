Не здавати в оренду Укрзалізницю закликають профспілки. Компанія уклала договір із "Дойче Банк" - головним залізничним оператором Німеччини.

Спочатку німці просто даватимуть поради щодо реформування. А вже з наступного року можуть узяти в управління пасажирські перевезення. У профспілках побоюються, що це призведе до подальшої приватизації Укрзалізниці іноземцями.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: