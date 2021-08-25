Сергій Каплін закликав не здавати в оренду "Укрзалізницю" [ Редактировать ]
Не здавати в оренду Укрзалізницю закликають профспілки. Компанія уклала договір із "Дойче Банк" - головним залізничним оператором Німеччини.
Спочатку німці просто даватимуть поради щодо реформування. А вже з наступного року можуть узяти в управління пасажирські перевезення. У профспілках побоюються, що це призведе до подальшої приватизації Укрзалізниці іноземцями.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Укрзалізниця це кровоносна система нашої держави і уявіть собі, що ми кровоносну систему нашої держави разом з транспортом, серцем економіки, здаємо в оренду країні конкуренту. За що платники податків платили Наглядовій Раді Укрзалізниці, яка обіцяла провести глибоку реформу і зробити прибутковою Укрзалізницю і чому зараз Укрзалізниця раптом стала збитковою врешті решт ми втратимо контроль над стратегічним об'єктом над стратегічною системою об'єктів нашої держави.
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