Яма на ямі, які просто не оминути.

Дорогу на Рівненщині, яку ніколи не ремонтували, знайшли наші кореспонденти. Це тридцять кілометрів убивчого для автівок шляху, який сполучає десяток сіл з Володимирцем. І ним уже відмовляються їздити перевізники.

Яма на ямі, які просто не оминути. Така дорога із Володимирця до села Великі Телковичі.

Іван, водій маршрутки:

В мене нєрви здають їздити кожен день. Я два дні - більш не можу витримати. Потім отдихаю.

Автобус сполученням Вараш-Бишляк - єдиний, що віднедавна доїжджає до цього села.

Любов, жителька села Великі Телковичі:

Погрожують, що цю варашську маршрутку закриють. Ще говорять про те, що, ну хто його знає, поламається він - вже не має рейсів. Ну так. Отак живем.

Про те, що тут колись був асфальт, уже майже нічого не нагадує. Всюди лише величезні ями та глибокі вирви.

Дмитро Блищик, житель села Великі Телковичі:

"Пожарна", щоб доїхала - треба годину-півтори чекати. Вже приїжджає на згарище. Не встигають. Так само "швидка" по цій дорозі їде дві години. Колеса пробивають і піддони, і пороги на машині гнуть.

У таких глибоких вибоїнах усі Великі Телковичі та ще зо двадцять кілометрів шляху за селом. Уже не один рік чиновники обіцяють селянам шлях підлатати. Та від обіцянок, жартують люди, ями тільки глибшають.

Оксана Март, жителька села Борове:

Кажу: Господи, ету дорогу хоть засиплють щебенкою, щоб хоч одну яму минути можна було, а то ніяк нє.

Селищний голова пояснює: дорога на балансі області. Там обіцяють взятися за ремонт уже цьогоріч. Щоправда, залатати мають лише шість кілометрів.

Василь Ковенько, голова Володимирецької ОТГ:

В громади таких коштів в нас немає. Ми можем максимум, що зробити - це зробити як мінімум документацію. Будем просити знову ж таки область, просити депутатів верховної, щоби віднайти кошти на сьогоднішній день перемонтувати ці дороги.