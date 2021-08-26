Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на пяти направлениях.

По его словам, саммит Крымской платформы - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:

укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма

применение санкций

противодействие нарушению прав человека

обеспечения безопасности и свободы судоходства

преодоления экономических и экологических последствий оккупации.

Ранее Зеленский рассказал, зачем Украине Крымская платформа.

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