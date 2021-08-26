Не припиняються ворожі обстріли на Сході країни. Біля Новолуганського і Травневого ворог бив по позиціях українських воїнів із протитанкових гранатометів.

За добу зафіксовано п’ять порушень тиші. Окрім цього, на Луганщині вкотре зафіксували появу ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Втрат серед наших захисників немає.

Дорогу ціну української незалежності сплачують тут. Передова на Донбасі. Коли в мирній Україні відзначали головне державне свято, ворог забрав життя одного із захисників. Іще двоє - тяжко поранені.

Загиблий у День Незалежності армієць - із Дніпропетровщини, уродженець Кам'янського, В'ячеслав Пітько. 49 років, лишилася дружина і десятирічна дочка…

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Він, коли отримав поранення, начав говорити: “До бою”, - і повзти по окопу. Це було близько сьомої години вечора…

Мрія в нього була, щоб війна скінчилася якомога швидше. Мріяв він після цієї ротації зайнятися сільським господарством. Тепличку хотів собі зробити…

Це вже Світлодарська дуга. Тиші на передовій як не було, так і нема. Триває окопна війна з гранатометами, кулеметами та підступними поодинокими пострілами ворожих снайперів. На позиціях здебільшого молоді хлопці. Солдати й офіцери. І кажуть, ображати себе і Україну не дадуть.

Валентин, офіцер Збройних сил України:

І противнику дали гідну відсіч, після того він почав вже думати наоборот, почав ходити вже в засобах захисту, бо до того декілька днів назад вони ходили собі вільно по верху траншеї, їх було чітко видно…

Валентин - цьогорічний випускник військової академії. Став офіцером за прикладом старшого брата. А це Максим. Йому дев'ятнадцять.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Після школи одразу поступив у Військовий коледж сержантського складу у місті Львів Національної академії сухопутних військ. Провчився два з половиною роки. Одразу по закінченню навчання пішов служити у цю бригаду.

Максим не приховує: служба в окопах під кулями та снарядами - тяжка й небезпечна. Каже, саме тут усвідомив, що таке незалежність і якою ціною вона дісталася.

Тут реально люди стають кращими. Тут люди починають мислити і правильно мислити починають…

Хлопців бентежить те, що нині відбувається за їхніми спинами. Дивилися військовий парад. Відчувають гордість за країну.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України: