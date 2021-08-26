Киев не будет закрывать садики и школы при следующей волне COVID [ Редактировать ]
В случае следующей волны пандемии Киев не планирует закрывать садики и начальную школу на карантин. Сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован.
По словам мэра Виталия Кличко, учитывая предыдущий опыт, учебные заведения закрываться не будут.
"Отмечу, что с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги являются приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садиков и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован", - сказал мэр Киева.
Ранее Шмыгаль заявил, что учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме.
по теме
Киевляне смогут получить там вакцину уже в четверг, 18 августа
Шмигаль добавил, что сейчас Украина находится на зеленом уровне противоэпидемической безопасности
Решение будет принято в октябре по выводам сделанных прививок в стране
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что количество случаев инфицирования штаммом коронавирус "Дельта" в Украине растет
Представитель Китая при ООН в Женеве Чжэнь Сюй направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу