Успение Пресвятой Богородицы : что категорически нельзя делать женщинам 28 августа [ Редактировать ]
Ежегодно 28 августа православные и греко-католики отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе день Успения Богородицы также называют Первая Пречистая. Этот праздник относится к числу двунадесятных - 12 самых важных торжеств в христианстве.
После Успения девушки в селах уже не занимаются тяжелой работы. Поэтому говорят так: Пришла Первая Пречистая - становится девушка речистая. То есть много говорить, потому что нет уже работы. После Успения Пресвятой Богородицы наступает пора свадеб.
Что нельзя делать женщинам
- Нельзя работать, ни в доме, ни на огороде.
- Нельзя брать в руки колющие и режущие предметы, нельзя варить еду. Верующие ломают хлеб руками. Считается, что использование ножа может навлечь в этот день болезни.
- Нежелательно разводить в доме огонь, так как это привлекает напасти.
- На Успение нельзя ходить босиком, так как в старину считалось, то это может привлечь все болезни к ногам. Роса в этот день символизирует слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может помогать людям.
- Нельзя ссориться с родными и близкими.
- Молодым девушкам нельзя 28 августа стричь волосы и выбрасывать их. Они могут навлечь на них слезы девы Марии.
- Нельзя надевать старую или неудобную обувь в этот день, чтобы избежать проблем в жизни. Если натрете ногу в такой день, то впереди будет трудная, полная проблем и неудач жизнь.
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