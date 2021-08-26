Ежегодно 28 августа православные и греко-католики отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе день Успения Богородицы также называют Первая Пречистая. Этот праздник относится к числу двунадесятных - 12 самых важных торжеств в христианстве.

После Успения девушки в селах уже не занимаются тяжелой работы. Поэтому говорят так: Пришла Первая Пречистая - становится девушка речистая. То есть много говорить, потому что нет уже работы. После Успения Пресвятой Богородицы наступает пора свадеб.

Что нельзя делать женщинам

Нельзя работать, ни в доме, ни на огороде.

Нельзя брать в руки колющие и режущие предметы, нельзя варить еду. Верующие ломают хлеб руками. Считается, что использование ножа может навлечь в этот день болезни.

Нежелательно разводить в доме огонь, так как это привлекает напасти.

На Успение нельзя ходить босиком, так как в старину считалось, то это может привлечь все болезни к ногам. Роса в этот день символизирует слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может помогать людям.

Нельзя ссориться с родными и близкими.

Молодым девушкам нельзя 28 августа стричь волосы и выбрасывать их. Они могут навлечь на них слезы девы Марии.

Нельзя надевать старую или неудобную обувь в этот день, чтобы избежать проблем в жизни. Если натрете ногу в такой день, то впереди будет трудная, полная проблем и неудач жизнь.

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