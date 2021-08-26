Війна на Донбасі: Травневе накрили вогнем з гранатометів [ Редактировать ]
Черговий воєнний злочин на сході України. Напередодні увечері незаконні збройні формування обстріляли з гранатометів житловий сектор селища Травневе.
Постраждалих серед мирних мешканців немає, частково пошкоджено один з будинків. Факт обстрілу зафіксували представники Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.
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