Українські контр-снайпери відточували свою майстерність поблизу окупованого Криму. Питання вкрай важливе, оскільки більшість втрат серед українських воїнів за останній рік пов'язана саме з діями ворожих снайперів.

Як відстрілялися на навчаннях наші бійці - далі в сюжеті.

Вони щойно повернулися із зони бойових дій. І тепер елітні стрільці вдосконалюють свою майстерність на полігоні поблизу кордону з окупованим Кримом.

У руках стрільців сучасні гвинтівки міжнародного зразка. На них так звані "кікімори". Від початку війни на сході їх масово виготовляли і доправляли на передову волонтери. Тепер армію повністю забезпечує держава.

Зараз ми виконуємо вправи холодний постріл на 400 метрів. Снайпреська підготовка - особлива. Там повинно все бути в комплекі.

Щоб влучити в ціль, вони можуть у літню спеку або в снігу на морозі - пролежати багато годин. За неписаними жорсткими законами війни, у полон ці бійці не здаються.

Позивний "Краб", військовослужбовець Збройних сил України:

Людина, яка йде готуватися на снайпера, вона апріорі має мати якісь навички. Не один рік служби в якихось піхотних підрозділах. Дуже багато сил потребується.

Снайпери насамперед відпрацьовували роботу в парі, щоб кожен кожного підтримував. Це можна назвати, зокрема, вищою математикою ведення бойових наземних дій.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Наши снайпери завжди використовують той досвід набутий в АТО та ООС, що обумовлено необхідністю всім снайперам бути уважними. Бути такими, щоб діяти у контр-снайперських заходах.

За останні десять днів на фронті загинуло щонайменше четверо українських воїнів. Двоє - від куль ворожих стрільців. Водночас, за інформацією міжнародної організації "Інтренейшенел хюмен райтс", на фронті ліквідовано російського підполковника. У нього поцілив український снайпер.