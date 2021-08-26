Прем'єр-міністр України закликає вчителів робити щеплення від COVID-19 [ Редактировать ]
Старт нового навчального року розпочнеться вчасно. Тобто, з 1 вересня. Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Освітній процес відбуватиметься у звичному форматі, з дотриманням найпростіших протиепідемічних правил. Проте, якщо країна перейде в помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки, будуть працювати тільки ті школи, в яких більше 80% вчителів вакциновані проти COVID-19.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
У минулому році ми спостерігали ситуацію, коли у багатьох школах відбувалися спалахи хвороби серед працівників освітніх закладів, тому важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня - є вакцинація освітян. Закликаю в черговий раз українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення.
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