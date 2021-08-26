Старт нового навчального року розпочнеться вчасно. Тобто, з 1 вересня. Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Освітній процес відбуватиметься у звичному форматі, з дотриманням найпростіших протиепідемічних правил. Проте, якщо країна перейде в помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки, будуть працювати тільки ті школи, в яких більше 80% вчителів вакциновані проти COVID-19.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: