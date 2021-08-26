В Запорожской области водитель бензовоза МAN не справился с управлением и попал в ДТП. Так, автомобиль перевернулся и загорелся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

При опрокидывании автомобиль повредил газовую трубу. По предварительным данным, водитель автомобиля МAN не соблюдал безопасную скорость и выехал на обочину. В результате машина опрокинулась. При падении бочка с нее слетела бочка с бензином и ударилась о газовую трубу. Сам грузовик загорелся.

Водитель пострадавшего авто получил ожоги лица и руки. Ему была оказана медицинская помощь на месте ДТП.

Горящий бензовоз потушили прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС. Для предотвращения утечки газа привлекались специалисты областного газового управления.

По факту аварии в отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок до одного года.

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