У Травневому снарядом гранатомету пошкодило будинок [ Редактировать ]
На Донбасі знову обстріляли мирне селище. Ворог поцілив із гранатомета в приватний будинок. Люди, на щастя, не постраждали. Наслідки цієї атаки бачив Ігор Левенок.
Жителька Травневого - пані Наталія - каже, ворожий обстріл трапився під вечір. Вона якраз поралася по господарству, як на подвір'ї вибухнули два смертоносних "подарунки". Врятувалася дивом.
Мабуть що бачили, навели беспілотник, бо четко ж во двор стріляли, ето ж нацеленно стреляли.
АГС - це автоматичний станковий гранатомет. Осколки посікли хату, прошили шибки. Пані Наталія не приховує: вона - за Україну, підтримує своїх військових. А отже й обстріл міг бути як помста з боку ворога. Жінка покладається тільки на українських захисників.
Не знаю как там население а я рада, більше ничего не могу сказать, пока они здесь, можно жить.
І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Супротивнику дають відкоша. Війна змінилася. Обстріли з того боку - щодня. Де-факто про якесь там перемир'я вже навіть не йдеться.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Як змінилася тактика? Да тут в любу хвилину може бути провокація, буває зранку, буває в обід, буває ввечері.
Ростислав спостерігає за супротивником. Працювати з оптикою для чоловіка - то професійна справа. До служби був оператором на вінницькому телебаченні. Знімав новини. А тепер ось стоїть по інший бік об'єктиву.
Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Потрапив сюди по собственной волі. Є патріотизм. Треба захищати свою батьківщину, своїх дітей і своїх батьків.
Але навіть тут, у окопах, оператор є оператор. Ростислав знімає відеохроніку цієї війни.
Військо Острозького вийшло вже на шлях, сотнями залізними в золотих степах, меч догори, битва, круговерть. Ми на шляху, ворогу смерть.
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