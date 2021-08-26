На Донбасі знову обстріляли мирне селище. Ворог поцілив із гранатомета в приватний будинок. Люди, на щастя, не постраждали. Наслідки цієї атаки бачив Ігор Левенок.

Жителька Травневого - пані Наталія - каже, ворожий обстріл трапився під вечір. Вона якраз поралася по господарству, як на подвір'ї вибухнули два смертоносних "подарунки". Врятувалася дивом.

Мабуть що бачили, навели беспілотник, бо четко ж во двор стріляли, ето ж нацеленно стреляли.

АГС - це автоматичний станковий гранатомет. Осколки посікли хату, прошили шибки. Пані Наталія не приховує: вона - за Україну, підтримує своїх військових. А отже й обстріл міг бути як помста з боку ворога. Жінка покладається тільки на українських захисників.

Не знаю как там население а я рада, більше ничего не могу сказать, пока они здесь, можно жить.

І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Супротивнику дають відкоша. Війна змінилася. Обстріли з того боку - щодня. Де-факто про якесь там перемир'я вже навіть не йдеться.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Як змінилася тактика? Да тут в любу хвилину може бути провокація, буває зранку, буває в обід, буває ввечері.

Ростислав спостерігає за супротивником. Працювати з оптикою для чоловіка - то професійна справа. До служби був оператором на вінницькому телебаченні. Знімав новини. А тепер ось стоїть по інший бік об'єктиву.

Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Потрапив сюди по собственной волі. Є патріотизм. Треба захищати свою батьківщину, своїх дітей і своїх батьків.

Але навіть тут, у окопах, оператор є оператор. Ростислав знімає відеохроніку цієї війни.