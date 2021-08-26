Найбільше в Європі орхідне поле, найдовший пляж на Чорному морі, червонокнижні тварини та рослини

Найбільше в Європі орхідне поле, найдовший пляж на Чорному морі, червонокнижні тварини та рослини. Усе це про Кінбурнський півострів. Але невдовзі він може зникнути. Чому? та як зарадити лиху? З'ясовувала Марина Михайловська.

Мы собрали много подписей. Заходили практически в каждый дом. Люди возмущены.

А обурені місцеві новим генеральним планом розбудови сіл на Кінбурнському півострові. Мовляв, проєкт документа передбачає розширення меж Василівки, Покровки та Покровського.

Костянтин Редінов, старший науковий співробітник Регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса":

Згідно цього генплану заплановане розширення села Покровка, де ми зараз знаходимося, в 3.3 рази. За рахунок всієї території, що ми бачимо - до моря, озера, Ягорлицька затока. Це все планується зробити селом.

Збільшити площу сіл планують завдяки об'єктам природно-заповідного фонду України, які внесені до Смарагдової мережі Європи. Науковці прогнозують скандал.

Юрій Козловський, в. о. директора Національного природного парку "Білобережжя Святослава":

Включення до меж населених пунктів територій національного парку може створити умови для подальшої їх забудови. Це найгірше, що може статися з цими територіями.

Сергій Бєляков, житель села Покровка:

Типичная схема дерибана земли. На первом этапе земли сельхозназначения включают в границы села. Как только они входят в территорию села, их сразу режут на кусоки, распродают. Потом новые собственники льют фундамент и тут же суд по закону переводит сельхоз в хоз.

Територія коси розподілена між національним, регіональним парками, лісгоспом та селами. І всі вони не мають чітких кордонів своїх територій. У керівництві ОТГ запевняють - основною метою створення генплану є саме впорядкування меж.

Сергій Бичков, міський голова Очакова:

Классификатор земель, которые находятся в рекреации - 002. Это земли запаса. Согласно нового Земельного кодекса земли запаса будут все переданы в местные советы". "людям представили так, словно завтра сельсовет или горсовет раздаст все участки на берегу. Нет, это запрещено.

Жителі сіл посадовцям не вірять.

Тетяна Ларіна, жителька села Покровка:

В пояснительной записке на сайте написано, что здесь будут пансионаты, грязевая лечебница на 2000 человек. Коса всего этого не выдержит, даже если на частных участках будут пробивать 400 скважин, это смешение слоев - это очень будет опасно.

Селяни побоюються, що поява на косі нових будівель призведе до зникнення пасовищ, дефіциту питної води та перевантаження електромереж. Люди вимагають перед затвердженням генплану - провести екологічні та економічні експертизи. Інакше готові звертатися до суду.