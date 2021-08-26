Безпека на дорозі без водіїв: у Каліфорнії тестують безпілотні автомобілі [ Редактировать ]
У Каліфорнії випробовують безпілотні автомобілі. Одразу кілька компаній пропонують програмне забезпечення, що перетворює машину на автономного робота. І запевняють - поїздки на їхньому транспорті - комфортні й безпечні.
Тож коли автошляхи можуть заполонити автівки без водіїв - розкаже Ольга Жидецька.
Джеймс Пенг, генеральний директор компанії-виробника програм для безпілотних авто:
Отже, ми їдемо автомобілем, який ми модернізували, щоб він став повністю автономним. Як бачите - за кермом немає водія.
Керівник стартапу "Поні.ай" із захватом розповідає про переваги своєї розробки. Запевняє - результати тестувань програмного забезпечення, яке керує автомобілем без втручання людини, дуже і дуже перспективні.
Відеокамери безпомилково зчитують потенційну небезпеку, дані миттєво передаються на комп'ютер, і той керує автівкою відповідно до ситуації.
Випробування тривають уже майже рік, і за цей час минулося без жодних інцидентів. Це надихає підприємця - він розраховує, що вже наступного року його стартап зможе вийти на комерційний ринок.
Джеймс Пенг, генеральний директор компанії-виробника програм для безпілотних авто:
Увесь цей рік ми продовжуватимемо випробування. Поки що - результат втішний. У нас бездоганний показник безпеки. Упевнений - ми зможемо вчасно надати пасажирам змогу користуватися безпілотними авто.
Аналогічні успіхи й в інших розробників безпілотного транспорту. У Каліфорнії - справжній бум випробувань автоматизованих таксі. Тестові поїздки розпочалися ще 2018. Однак тоді їх затьмарила смертельна аварія. Автоматизована автівка збила пішохідку, яка перебігала дорогу в неналежному місці. Тож з міркувань безпеки поки що присутність людини в безпілотних авто обов'язкова. Вона має в ручному режимі зупинити автомобіль в екстреному випадку.
Джоель Джонсон, тестувальник безпілотних авто:
Я впевнений у нашому продукті, тому що бачив, як безпілотні авто долають надзвичайні ситуації. Звісно, впевненості додає присутність людини - про всяк випадок. Адже технології поки що не ідеальні.
Попри всі складнощі, у перспективі фахівці вважають безпілотні авто безпечнішими за традиційні. Щороку на дорогах світу гине понад мільйон триста тисяч людей. І в теорії роботизація кермування має поліпшити приголомшливу статистику.
Адже автопілот не відволікається, не втомлюється і не перехиляє чарку. Окрім США, автівки без водіїв тестують також у Канаді, Китаї, Швеції, Естонії, Фінляндії та Арабських Еміратах.
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