Українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала мультимедалісткою Паралімпіади-2020.

Вона здобула "срібло" на дистанції 200 метрів комплексом серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А днем раніше виборола "золото" у запливі на 50 метрів вільним стилем. У такий спосіб - стала чотирикратною переможницею Паралімпійських ігор.

Наразі в скарбничці нашої збірної дев'ять медалей. Одна золота, шість срібних і дві бронзові.