Українська плавчиня стала мультимедалісткою [ Редактировать ]
Українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала мультимедалісткою Паралімпіади-2020.
Вона здобула "срібло" на дистанції 200 метрів комплексом серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А днем раніше виборола "золото" у запливі на 50 метрів вільним стилем. У такий спосіб - стала чотирикратною переможницею Паралімпійських ігор.
Наразі в скарбничці нашої збірної дев'ять медалей. Одна золота, шість срібних і дві бронзові.
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Напередодні українка здобула золото на дистанції 50 метрів. Мерешко, до речі, єдина, хто поповнив сьогодні скарбничку збірної.
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