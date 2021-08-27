Вибух на військовій базі у Казахстані забрав життя чотирьох людей [ Редактировать ]
Чотири людини загинули, понад шість десятків травмовані через вибухи у військовій частині на півдні Казахстану.
Загиблі - військові, а серед поранених - надзвичайники і пожежники, які приїхали гасити полум'я. Склад боєприпасів загорівся напередодні ввечері, а невдовзі після займання прогриміли шість вибухів. Їх було видно за кількадесят кілометрів. Жителів сіл поблизу військової частини і військове містечко - евакуювали.
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