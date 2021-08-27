Гніздо гігантських азійських шершнів знищили у США. Це вперше цьогоріч. Кубло виявили у штаті Вашингтон, у містечку неподалік канадського кордону. Комахи ховалися у стовбурі вільхи. 113 особин висмоктали у контейнер за допомогою спеціального пристрою.

Близько семи десятків зловили сітками неподалік. Всього у гнізді було півтори тисячі шершнів на різних стадіях розвитку. Гігантські азійські шершні - нетипова для США комаха. Виростає до п'яти сантиметрів завдовжки і є найнебезпечнішим ворогом бджіл. Укус шершня може бути смертельним і для людини.

Пол фон Вестендорп, бджоляр: