В США знешкодили гніздо гігантських шершнів [ Редактировать ]
Гніздо гігантських азійських шершнів знищили у США. Це вперше цьогоріч. Кубло виявили у штаті Вашингтон, у містечку неподалік канадського кордону. Комахи ховалися у стовбурі вільхи. 113 особин висмоктали у контейнер за допомогою спеціального пристрою.
Близько семи десятків зловили сітками неподалік. Всього у гнізді було півтори тисячі шершнів на різних стадіях розвитку. Гігантські азійські шершні - нетипова для США комаха. Виростає до п'яти сантиметрів завдовжки і є найнебезпечнішим ворогом бджіл. Укус шершня може бути смертельним і для людини.
Пол фон Вестендорп, бджоляр:
Ми не рекомендуємо людям самотужки братися за знищення шершневих кубел, якщо їм невідома поведінка цих комах. Гігантський азійський шершень - найбільша оса у світі. Вони можуть серйозно поранити людину, яка не знає як поводитися поряд з такими комахами. Бачите гніздо - телефонуйте спеціалістам.
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