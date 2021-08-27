Кропивницький зустрів учасників Всеукраїнського автопробігу та доєднався до нього. Участь в заході взяло зо два десятка водіїв. Це - представники Товариства сприяння обороні України, волонтери, атошники, громадські діячі.

Акцію приурочили до річниці Незалежності. Автоколони рушили з різних міст країни, зокрема з Одеси, Херсону та Миколаєва. У кожному місті, через яке рухались машини, учасники вшановували пам'ять загиблих українських військових та активістів під час Революції Гідності - біля місцевих пам'ятних знаків. Фінішує колона у Києві.

Володимир Колебіденко, учасник Всеукраїнського автопробігу: