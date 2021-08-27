У Кропивницькому відбувся Всеукраїнський автопробіг [ Редактировать ]
Кропивницький зустрів учасників Всеукраїнського автопробігу та доєднався до нього. Участь в заході взяло зо два десятка водіїв. Це - представники Товариства сприяння обороні України, волонтери, атошники, громадські діячі.
Акцію приурочили до річниці Незалежності. Автоколони рушили з різних міст країни, зокрема з Одеси, Херсону та Миколаєва. У кожному місті, через яке рухались машини, учасники вшановували пам'ять загиблих українських військових та активістів під час Революції Гідності - біля місцевих пам'ятних знаків. Фінішує колона у Києві.
Володимир Колебіденко, учасник Всеукраїнського автопробігу:
Колеги виїхали з Херсона, Одеси, пройшли Миколаїв, ми зустріли на в'їзді в Кіровоградській області, і щас маршрут проходить через Кіровоград, Олександрівку і на Київ. Дані автопробіги проходять по всій Україні , так шо ми - одна маленька частинка цього большого заходу, і ми любим свою державу.
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У кожному місті, через яке рухались машини, учасники вшановували пам'ять загиблих українських військових та активістів під час революції Гідності - біля місцевих пам'ятних знаків.
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