Брюссель заявив, що не виділить кошти на зведення польсько-білоруського паркану [ Редактировать ]
Ідею будівництва паркану на кордоні Польщі з Білоруссю підтримала Єврокомісія. Але не безумовно. У відомстві наголосили: Варшава має поважати законодавство ЄС про притулок.
А також розраховувати лише на свої фінансові сили. Брюссель не виділятиме коштів на зведення стіни. Польща на рівні з Литвою та Латвією потерпає від напливу нелегалів з території Білорусі.
Тамтешній уряд вирішив побудувати паркан висотою 2, 5 метри. Протяжність польсько-білоруського кордону - 399 кілометрів. Скільки коштуватиме такий проект - ще не підрахували.
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