Ідею будівництва паркану на кордоні Польщі з Білоруссю підтримала Єврокомісія. Але не безумовно. У відомстві наголосили: Варшава має поважати законодавство ЄС про притулок.

А також розраховувати лише на свої фінансові сили. Брюссель не виділятиме коштів на зведення стіни. Польща на рівні з Литвою та Латвією потерпає від напливу нелегалів з території Білорусі.

Тамтешній уряд вирішив побудувати паркан висотою 2, 5 метри. Протяжність польсько-білоруського кордону - 399 кілометрів. Скільки коштуватиме такий проект - ще не підрахували.