Кількість загиблих внаслідок вибуху на військовій базі в Казахстані збільшилася до дев'яти. Це військові, надзвичайники і пожежники, які приїхали гасити полум'я.

Постраждалих близько сотні. 49 осіб ушпиталили. Ще з двома людьми не можуть встановити зв'язок - їх шукають. Склад боєприпасів, де зберігали 500 тонн тротилу загорівся напередодні ввечері. Невдовзі, після займання, рвонуло кілька разів.

Жителів прилеглих сіл і військове містечко евакуювали. В регіоні зупинили рух потягів. Що саме спричинило пожежу - наразі невідомо. У Міноборони країни не виключають підпалу або диверсії. Очільник оборонного відомства на тлі трагедії подав у відставку.