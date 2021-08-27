Вибух в Казахстані: кількість загиблих збільшилась до дев'яти [ Редактировать ]
Кількість загиблих внаслідок вибуху на військовій базі в Казахстані збільшилася до дев'яти. Це військові, надзвичайники і пожежники, які приїхали гасити полум'я.
Постраждалих близько сотні. 49 осіб ушпиталили. Ще з двома людьми не можуть встановити зв'язок - їх шукають. Склад боєприпасів, де зберігали 500 тонн тротилу загорівся напередодні ввечері. Невдовзі, після займання, рвонуло кілька разів.
Жителів прилеглих сіл і військове містечко евакуювали. В регіоні зупинили рух потягів. Що саме спричинило пожежу - наразі невідомо. У Міноборони країни не виключають підпалу або диверсії. Очільник оборонного відомства на тлі трагедії подав у відставку.
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