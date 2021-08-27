Утім, постражалий звинувачує в цьому не стихію.

І знову негода. Дощі та буревії залишили без світла села та містечка в Сумській, Київській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Вітер був такої сили, що валив дерева. Приміром, у Дніпрі стовбур упав на чоловіка - у нього переломи обох ніг.

Утім, постражалий звинувачує в цьому не стихію. І збирається до суду. Подробиці розкаже Олена Мендалюк.

Ці світлини зробив Роман. Хлопець працює в пункті прокату дитячих автівок. На його очах величезний клен упав на пенсіонера.

Роман, очевидець:

Вот так вот передо мной на вот таком вот растоянии его просто … Ну это страшно, мурашки по коже. Он просто стоя лёг. Мы сразу подбежали поднимать дерево с него. Втроём у нас не удалось, дерево было большое. Мы дерево подняли. Оказалось, что он живой, но ноги у него… одна была под одной веткой, а вторая - под другой.

Постраждалого з переломами обох ніг доправили до лікарні. Нині Микола Татуєв у відділенні політравми. Каже, найбільше злякався за онуків.

Микола Татуєв - постраждалий:

Я повернулся, поворачиваю голову, вижу, что на меня дерево летит . Я успел голову отвернуть. Но ветка ударила по бедру и я упал, и сломал обе ноги. Слава Богу, детей не зацепило. Там же много детей было, не только дети, но и люди.

Медики поки що жодних прогнозів не дають. Кажуть, за тяжкістю травм чоловік пробуде в лікарні не один місяць.

Вадим Пірський, ортопед-травматолог Дніпровської міської лікарні №16:

Було виконано стабілізацію переломів, але це етапна операція, ще будуть етапні втручання на стегні і гомілках. За нашими прогнозами, реабілітація буде тривати від 4 до 6 місяців. Після чого хворий буде активізований і зможе повноцінно вести активний спосіб життя.

У комунальному підприємстві "Міськзеленбуд" подію називають нещасним випадком. Кажуть, тиждень тому у сквері Героїв обстежували дерева. Виявили 16 аварійних. За кілька днів планували їх спиляти, але не встигли.

Олег Плитченко, директор КП "Міськзеленбуд":

У сквері Героїв було обстеження. За даними обстеження, там 16 дерев підлягають видаленню. Ці дерева повинні були видалятися на початку вересня, за графіком.