Нині українське військо в переліку десяти найпотужніших армій у Європі і в тридцятці - у світі.

Війна стала тим горнилом, яке викувало одну із найсильніших армій у світі. Хоча 30 років тому, разом із Незалежністю, Україна отримала у спадок і величезний арсенал, і потужне військове угруповання. Та наступні два десятиліття були роками армійського занепаду. Аж до 2014 року....

Які змінювалося наше військо? Ми продовжуємо цикл сюжетів до ювілею Незалежності. Про історію армії - матеріал Ірини Баглай.

Військова присяга. Ровесниця незалежності. Уперше ці рядки пролунали 30 років тому. Текст ухвалили 6 грудня 1991-го, але неофіційно у військових частинах почали присягати ще раніше.

Проголосивши Незалежність, у парламенті одразу заявили: усі радянські війська на території України підпорядковуються тільки Україні.

Віктор Муженко, генерал армії, головнокомандувач, начальник Генерального штабу Збройних сил України (2014-2019):

Одразу всі точки над і розставили. Розуміли, що армія та сила, яка може бути стрижнем або фундаментом, яка буде створювати незалежність України. 31 грудня було повністю відключено систему управління від Москви.

Але Москва відпускати Україну не поспішала. На початку 90-х уперше постало Кримське питання та чий Чорноморський флот?

Олег Жданов, військовий експерт:

Ещё тогда были разговоры, что Крым надо вернуть.

Та проросійським заколотникам не вдалося втягнути українських військовиків у цю провокацію.

Віктор Муженко, генерал армії, головнокомандувач Збройних сил України (2014-2019):

Були залучені деякі частини аби стабілізувати ситуацію по Криму і не дати можливість відокремити в незаконний спосіб Крим від України. Тоді все получилось - і Крим залишився в складі.

Далі був розподіл Чорноморського флоту та угоди про російську базу в Криму, яка вже за 20 років зі "сплячої бомби" перетвориться на детонатор сепаратизму. А тоді, із розпадом СРСР, молодій державі, окрім кримських проблем, довелося вирішувати величезну кількість армійських. Адже військова спадщина від СРСР Україні дісталася чимала. До серпня 1991-го українське військо було найпотужнішим у Європі.

Олег Жданов, військовий експерт:

Спецпропогандист читал лекцию и он сказал: задача группы войск - это задержать танки Бундесфера и НАТО на несколько часов, чтобы в Советском Союзе успели подать сигнал. Было техники и вооружения на 2 млн человек

Тисячі танків, броньованих машин, півтори тисячі літаків, більше як три сотні кораблів (понад 800 тис. військових, а на озброєнні було 6,5 тис. танків, 7 тис. броньованих машин, 1,5 тис. літаків, 350 кораблів, 1272 одиниці ядерних боєголовок міжконтинентальних балістичних ).

Олег Жданов, військовий експерт:

Вооружение, технику и кадровый состав полностью пытались перетянуть в Российскую Федерацию.

І головне безпекове "багатство" - ядерна зброя. 6,5 тис. танків, 7 тис. броньованих машин, 1,5 тис. літаків, 350 кораблів, 1272 одиниці ядерних боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет. Третій у світі ядерний потенціал, Україна... віддала. Добровільно. Під Будапештські гарантії.

Олег Жданов, військовий експерт:

У нас главную роль всегда играла Российская Федерация, она гарантировала нам безопасность. Она подразумевала, что мы всегда на одной стороне барикад.

І вже зо два десятки років потому ця довірливість зіграє злий жарт. А повну відмову від ядерної зброї назвуть головною помилкою України.

Олег Жданов, військовий експерт:

Тактическое ядерное оружие надо было оставлять, оно не требовало больших затрат на хранение и обслуживание.

Темні часи для української армії почнуться з усвідомлення - на таке чисельне і потужне військо коштів у молодої держави немає. Та й світова спільнота вимагала скоротити збройні сили. Пожертвували...

Віктор Муженко, генерал армії, головнокомандувач Збройних сил України (2014-2019):

Згідно того договору ми скоротили порядка 5 тисяч танків, 5300. Біля 2000 машин бойової піхоти, біля 500 літаків, 10-12. Якби ті 5000 потім перенести.

У 2000-х українську армію чекав новий удар: чергове шматування та розпродаж майна.

Олег Жданов, військовий експерт:

Это был самый сильный удар по вооруженным силам. Поломали всё, систему огневого поражения, её основу, ракетные войска и артиллерию, поломали структуру армии. Брали схему оргштатной структуры и просто зачёркивали квадратиками. Потому что стояла задача сократить армию в два раза.

У високих кабінетах панував пацифістський настрій - а чи не відмовитися від армії взагалі? Ворогів навколо не помічали. Військові навчання стали проводити раз на декілька років.

Віктор Муженко, генерал армії, головнокомандувач Збройних сил України (2014-2019):

Віртуальний був противник. Ми називали там то сині-рожеві.

З країни із найпотужнішим у Європі військом, Україна перетворювалася на топового експортера зброї.

Віктор Муженко, генерал армії, головнокомандувач Збройних сил України (2014-2019):

Під цю марку реалізовувалась більш сучасна, а залишалась більш стара і це наклало нам відбиток на 2014 рік.

120,9 тис. військовослужбовців (та ще 44600 цивільних службовців)., 683 танки, 1965 бойових броньованих машин, 72 бойові вертольоти та 379 артилерійських систем калібром більше 100 міліметрів (8 механізованих бригад, 2 танкові бригади, 3 артилерійські бригади, 1 ракетна бригада, а також інші частини забезпечення та підтримки).

Безгрошів'я, застаріла техніка, відсутність соціального забезпечення та житла - імідж армійця зразка 2013-го року. У планах тодішнього президента Януковича скоротити армію до шістдесяти тисяч людей.

Але, попри занепад, тоді в українській армії залишилося головне - люди, які хотіли служити Батьківщині. Кропивничанин Юрій Савельєв - один із них.

Юрій Савельєв, військовослужбовець Кропивницького третього окремого полку спецпризначення ім. князя Святослава Хороброго:

Це була не професія, це був як поклик душі. Я зрозумів, що це - моє.

Військовий спецпризначинець Юрій встиг послужити і в армії довоєнного часу. А в 2014-му війну зустрів у боях під Слав'янськом, та в донецькому аеропорту. Далі - важке поранення. Та попри це чоловік повернувся на службу. І за ці роки на собі відчув зміни в армії.

Юрій Савельєв, військовослужбовець Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго:

Відношення більш побратимські, а не як командира і підлеглого. Совдєповські мірки були переломані.

За понад 7 років війна докорінно змінила історію української армії і ставлення до неї простих українців.

Олег Жданов військовий експерт:

Феномен в народе, люди в наших волонтёрах, которые побежали на базар и купили запчасти, отремонтировали эту технику.

Від занепаду - до вимушеного екстренного відродження. І це лише за кілька років. Нині українське військо в переліку десяти найпотужніших армій у Європі і в тридцятці - у світі. Її бойовий досвід вивчають командування провідних армій світу. І регулярно тренуються з українськими солдатами.

Піковими у розвитку Збройних сил України стали 2015-2016 роки. Пройшовши через горнило найзапекліших боїв, армія наростила чисельність, а ще - усвідомила себе українською.

Віктор Муженко, генерал армії, головнокомандувач Збройних сил України (2014-2019):

Цінно те, що військовослужбовці ідентифікують себе як громадяни української держави, українці.

Від початку війни чисельність армії зросла удвічі. Чисельність 246 445 осіб - 2021 рік(120,9 тисяч - 2013 рік).Танків 2,4 тисяч штук (13 місце в світі), 11,4 тисяч бронемашин (7 місце) і 785 одиниць самохідної і 2 тисячі одиниць буксованої артилерії (8 і 7 місце в світі відповідно) .

Масштабна дерадянізація змінила і структуру, і зміст війська: нова форма, погони, нові підрозділи: Нацгвардія, Сили спеціальних операцій, Десантно-штурмові війська. На оснащенні - сучасна зброя , військова допомога від НАТОвських союзників.

Та головне завоювання українських армійців за роки незалежності...

Віктор Муженко: