Борги на списання. Президент Володимир Зеленський підписав закон про реструктуризацію заборгованостей на ринку газу. А це 100 мільярдів гривень. За законом, борги за розподіл і транспортування газу переглянуть. Спишуть і пеню за прострочені платежі. Гроші на це візьмуть з бюджету. Для цього вже восени Верховна Рада має ухвалити спеціальний закон.

Але чи не зростуть ці борги знову? Бо ціна на європейській енергетичній біржі і далі б'є рекорди. Чи буде удар і по гаманцях українців? І як заощадити на газі? Подробиці - в матеріалі.

Літо, яке увійшло в історію! Бо ціни на газ - рекордні!

Таких не было, но близкие к этим были в 2008 году.

Тобто під час світової кризи! Яких цифр чекати в платіжках? І як стримати "ціновий удар"?

То водогрійний двухконтурний котел. То і отоплення, і гаряча вода, і полотєнце-сушитель.

Тут усе залежить від нього. Газовий котел пан Михайло поставив давно. Так, каже, і дешевше, і потужніше за централізоване опалення.

Цим котлом можна натопити всі чотири квартири. Тут що є на шостому поверсі.

Та на всю потужність він не працює. Бо пенсіонер економить.

Михайло Бордаш, пенсіонер:

Зимою небагато в мене йде газу. В мене котьол мало. Я кажу, в мене економія за щот того, що батарея, і труби стальні. По стальній трубі йде гаряча вода і тоже нагріває.

Усе це працює! І ці платіжки тому підтвердження. У середньому за газ чоловік платить...

Михайло Бордаш показує платіжки:

295 гривень 30 копійок. То за газ. Плюс за доставку.

Узимку чоловік платитиме не набагато більше, хоч об'єми зростуть. Минулого місяця пан Михайло підключив новий тариф - "рівномірний платіж".

Михайло Бордаш, пенсіонер:

Я кожен місяць плачу однакову суму. І рік буду - 385 гривень. Ну, короче, 400 гривень плачу і всьо. А в кінці року піду там на звірку.

Чому пенсіонер платитиме стільки? І як вирахували потрібний об'єм?

Вікторія Томинець, директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут":

Береться річний обсяг споживання, ділиться на кількість місяців до звершення дії програми, і множиться на фіксовану ціну, яка буде незмінною 7,99.

Валентин Землянський, експерт із питань енергетики:

То есть, что это означает? По-сути дела, вы остаетесь фактически на том же базовом контракте, то есть 7,99. При этом вам предлагается рассрочить платеж, то есть разложить его как бы на 12 месяцев.

І тим самим полегшити ціновий тягар. В Європі дефіцит газу. І ціни "підповзають" до позначки 20 гривень за куб! Українці від таких цифр застраховані річними контрактами. Але ж узимку споживання все одно зросте! І таких, як пан Михайло на Закарпатті.

Вікторія Томинець, директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут":

92 наших відсотка це є споживачі з індивідуальним опаленням, у нас в Закарпатті.

А значить на пропозицію стабільної ціни попит - є. Тож термін підключення до тарифу продовжили.

Вікторія Томинець, директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут":

Ще на місяць. До 30 вересня. Десь порядка п'яти тисяч наших клієнтів подали заявки до підключення цього тарифу. Переважна більшість вже і приєдналися, сплатили, перші місяці вже пройшли.

Подати заявку можна у відділенні "твій Газзбут", або заповнити заявку в онлайн-кабінеті. Ще один варіант - телефоном. Перевести споживача на новий тариф автоматично неможливо.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Переведення споживача на будь-який інший тариф можливо виключно через підписання ним заяви-приєднання. Тому неможливо сьогодні переводити і перевести будь-якого споживача без його відома, без його згоди на будь-який інший тариф.

Лише після підписання "заяви-приєднання".