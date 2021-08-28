У Черкасах дитину з жахливими травмами рятують лікарі. Семирічного хлопчика доставили в обласну дитячу лікарню в критичному стані без свідомості. У нього відгризені вуха, травми голови та чисельні садна по всьому тілу. За однією із версій на хлопчика напали домашні собаки, втім більшість травм не характерні для таких інцидентів. Подробиці - у нашому сюжеті.

Швидку своєму семирічному онуку Андрійку викликала бабуся.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

З її слів у дитини велика гематома на голові і дитина уже двоє суток не спить, тільки п'є, вона заторможена, а сьогодні з її слів коли вона викликала швидку, сказала, шо з обіду, а бригаді сказала шо зранку, вона не просипається, вона заснула спить і не може добудитись.

До лікарні дитину привезли непритомною, в украй тяжкому стані. У хлопчика садна по всьому тілу, гематоми, рвані рани вуха та губи. Та найгірше, що швидку викликали не одразу.

Наталія Волочкова, медична директорка дитячої обласної лікарні:

Пролежні були виявлені в районі копчика і темяній частині голови, дитина певний час лежала, вони ж за день не можуть. По аналізам, у дитини була важка анемія, 51 гемоглобін, тобто хлопчик страждав, наскільки і як - важко сказать.

За адресою проживання хлопчика, а саме тут, ймовірно, він і постраждав, наша знімальна група нікого з рідних не застала.

Сусіди ж кажуть, що до галасу та гавкоту в цьому дворі вже звикли. Мовляв, господарі багато років розводять собак. Спочатку займалися алабаями. І ці велетні кусали перехожих, доки провоохоронці їх не забрали. Потім заводчики собак переключились на дрібніші породи.

Ірина Маркіанова, сусідка:

Завжди там гамін, сварки, ми до цього звикли і не звертаємо уваги, бо ціі люди так ведуть себе постійно. 30 років ми тут живемо як в аду, люди конфліктні, люди кидаються.

Разом з тим працівники Служби в справах дітей родину характеризують лише позитивно.

Світлана Шишлюк, начальниця служби у справах дітей Черкаської міськради:

Ця сім'я не перебувала на обліку служби у справах дітей. Ні з якої причини ми про неї не знали, характеризує школа сім'ю позитивно і хлопчика, дуже світла дитина, мама дуже турботлива.

Семирічного Андрія та його молодшу сестричку доглядали бабуся з дідусем, поки матір на лікуванні у Києві. Звідки у дитини синці й гематоми - вже з'ясовують слідчі. Нині кримінальне провадження відкрили за двома статтями, одна з них - "Залишення у небезпеці".

Артем Шляхов, перший заступник керівника Черкаської окружної прокуратури:

Це все нам скаже експерт - локалізація характер, обставини отримання, йому буде предоставлений комплексний матеріал кримінального провадження. Разом з тим він його оглянув і він зробить своє заключення. Покази інших учасників я коментувати зараз не можу - це таємниця слідства.

Слідство триває, а медики борються за життя Андрійка. Його стан нині знову погіршився, хлопчика перевели на апарат штучного дихання.