Зустріч Байдена та Зеленського: про що говоритимуть президенти? [ Редактировать ]
І ще один історичний день буде наступного тижня. Уже завтра літак українського президента візьме курс на Вашингтон. А у вівторок, 31 серпня, має відбутися зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом.
Однак останні кілька днів почали точитися розмови, а чи буде зустріч? Адже Зеленський прибуде до Америки за день до моменту, коли Штати мають завершити виведення своїх військ з Афганістану.
Отже, чи все відбудеться за планом? І, власне, який він - цей план? Про це наш власний кореспондент у США Дмитро Анопченко дізнався як із офіційних каналів, так і від інформованих джерел з американського боку. І ось що він передає із Вашингтона.
У Вашингтоні український борт номер один чекають за розкладом увечері 30 серпня. І тут одразу маю сказати головне: оскільки 31 числа крайній термін для виведення американських військ із Афганістану, були певні чутки, що це може вплинути на візит. Надто вже складна і непередбачувана ситуація в Кабулі.
Водночас із поінформованих джерел з американського боку (за правилами - не можу розголошувати прізвищ і посад людей, з якими говорив) я почув: Вашингтон робить і робитиме все можливе, аби візит відбувся, більше того - відбувся саме в заплановані терміни.
Звісно ж, стовідсоткової гарантії ніхто не дає. Нещодавно навіть ізраїльського прем'єра, який прибув у Вашингтон на зустріч із Байденом, через загострення в Афганістані попросили день у готелі почекати. Але якщо не станеться чогось геть надзвичайного, Білий дім намагатиметься дотримуватися графіка.
Єдине, що може змінитися - час самої зустрічі глав держав. Тому його і не розголошують. Хоча є принципове бажання Офісу Президента: розмова із Джо Байденом має бути першою в програмі візиту.
Щодо самих переговорів: протокол Білого дому зазвичай відводить на них - 40 хвилин із невеликим плюсом, у разі розмова затягнеться.
Ну й найцікавіше, про що говоритимуть. Команди обох президентів заздалегідь прописують так звану "адженду"- теми, які порушить кожен глава держави. Від інформованого джерела з американського боку я почув, що Байден обов'язково хоче обговорити реформи в Україні (зокрема, судову і земельну), питання незалежності антикорупційних органів та боротьби з корупцією в цілому. З ініціативи американців зачеплять тему, яку тут красиво називають corporate governance, тобто "реформа корпоративного управління".
За цими словами стоїть наполегливе прохання Сполучених Штатів не втручатися в роботу державних корпорацій. З українського боку - готуються насамперед до розмови про військову допомогу. А ще про компенсації збитків через запуск другого "Північного потоку".
Ось що в ексклюзивному інтерв'ю "Подробицям" сказав сам Володимир Зеленський.
Перше, найголовніший блок, це блок безпеки. Безпека - це і Донбас і Крим і безпека в Чорному та Азовському узбережжі. І кібербезпека. Північний потік-2 - це питання саме в блоці безпековому, да, тому що це питання енергетичної безпеки і України і всієї Європи в принципі тому обов'язково ми будемо обговорювати це питання і Сполучені штати Америки, я думаю готують для нас відповідь і точно будуть готувати як наші партнери якісь гарантії.
Із власних джерел я дізнався, що адміністрація Байдена розглядає ці перемови не просто як зустріч, а як "нагоду домовитися про стратегічну взаємодію з Україною та розставити пріоритети".
І дати сигнал, що, я процитую, "через тридцять років після проголошення незалежності зв'язок між Вашингтоном і Києвом - сильніший, ніж будь-коли". Люди, які готують візит із українського боку, натякнули мені, що в команді Зеленського сподіваються ще й на те, що між двома політиками під час зустрічі виникне "хімія"- тобто особистий контакт.
Американські джерела підтверджують - із Байденом це якраз може спрацювати, бо президент США чоловік, який уміє вибудовувати особисті стосунки. При цьому є межі компромісу. Так, мені дали зрозуміти, що у Білому домі готові обговорити із Зеленським "Північний потік" та його наслідки, але нічого революційно нового не запропонують.
Українські дипломати повідомили, що в рамках візиту три угоди. Одна з них, найважливіша, щодо військової співпраці. Я навіть чув думку, що Київ зможе отримати більше, ніж країни, які отримали статус головного партнера США поза НАТО.
Хоча у Вашингтоні й уникають слова "угода", послуговуються терміном framework, тобто "протокол про наміри". Водночас, американці наголошують: що як би не називався документ, він справді працюватиме. Отже, до моменту, коли Зеленський вилетить із Києва - пів доби. І чи справдяться всі ці прогнози, ми з вами дізнаємося найближчими днями.
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