Якою буде ціна осені? Що з продуктів подорожчає найбільше? І чи варто чекати зниження цифр на цінниках? Мій колега Богдан Вербицький провів ревізію і ринками, і автозаправками. А ще поговорив з експертами про комунальні розцінки. Отже, про прикладну економіку, яку відчує по своєму гаманцю кожен із нас - дивіться далі.

Осінь уже з наступного тижня!

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

Сьогодні активне нагромадження врожаю, активний збір врожаю. Та скільки він коштуватиме? - Ми провели ревізію ринків.

Перець 35, 30, 20. Помідори 20, 30, 15.

Перевірили ціни на заправках.

Анатолій, водій:

Катастрофически. Дуже дорого

І спробували підрахувати: скільки платитимемо за комунальні послуги?

Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:

Десь ріст в районі мінімум 30 відсотків забезпечено для споживачів.

Що ще подорожчає? І яка вона, "ціна осені"?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Складні економічні розрахунки, різні дані, ВВП. Ці всі показники, звісно, важливі, але є місце де всім усе зрозуміло: ринок!

Це своєрідний лакмусовий папірець економіки. Де головний показник - вони - ціни.

З ними тут пов'язана аксіома: цифри на цінниках опускаються дуже і дуже рідко. Але чому?

Олег, продавець:

Задня частина 185 гривень. Тоже 175. Ребра 105.

Аби весь цей товар продати - його треба, спочатку... виростити. І це справа затратна. А цього року й поготів, бо кукурудза подорожчала вдвічі!

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

Чому це настільки важливо? Кукурудза - це комбікорм. Це яйця, це свинина, це говядина.

Тож попит на яловичину спадає. Люди купують "доступніше" м'ясо.

Олег, продавець:

Печінка, субпродукти то вже більше беруть що подешевше.

"Щонайдешевше" - вже давно стало головним гаслом покупців. Хоча заощадити не завжди вдається. У м'ясних рядах зустрічаємо пані Євгенію. Разом із мамою жінка шукає сало.

А без нього ніяк, бо вдома:

Євгенія, покупець:

Борщ готов дома. А сало здесь - самое вкусное.

До речі, за останній рік, борщовий набір подорожчав на двадцять відсотків. І м'ясо тут ні до чого, бо в ціні різко набрав "овочевий інгредієнт"!

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

Буряк, наприклад, дорожче в два рази. Сто відсотків. Морква 60 відсотків. Єдине що дешевше, порівняно з минулим роком, то це картопля. На 6 відсотків.

Ірина, продавчиня:

Помідори підросли, то зв'язано з тим, що дощі.

Із м'ясного відділу ми йдемо в овочевий. Асортимент багатий. Серпневий. Пані Ірина показує свій прилавок. Каже: кожен продукт тут гордість! Усе виростила з любов'ю!

Ірина, продавчиня:

Я кажду картопельку перебираю. З великого мішка я її фасую, вона в мене чудова. Огірочки подивіться, перчики. Тут же нічого ніде ето самоє. Он сині "Геліос" подивіться які. Це чудо. Їх як пожарить в клярі, вони як м'ясо.

І все це "чудо", як і м'ясо, підскочило в ціні.

Ірина, продавчиня:

Дуже дорога обробка грунтів, обробка хімікатами, щоб воно росло.

І не кожному воно по кишені! Біля одного з прилавків зустрічаємо Ніну Михайлівну. Жінка приїхала побачитися із сестрою. Ринок покидає з подарунками.

Ніна Михайлівна, показує нам пакет із продуктами:

Сливку дали, грушку дали. О дивіться. Бачите. Це я до сестрички прийшла, сестра мене вгостила. Я пенсіонерка, і не маю за що брати.

Найбільше жінку турбує ціна на олію і цукор.

Ніна Михайлівна, покупець:

Єслі вона 65 гривень, даже немає кілограма, то шо ж… ой не питайте, бо плакати хочеться. Не питайте.

Наталія, покупець:

Ненормальна ціна на цукор. На 100 процентів. Це точно. Що в нас буряки не ростуть, чи що?

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

Імпорт цукру в Україні достатньо жорстко обмежується. Ми маємо тарифну квоту, яка може заходити сюди без мита, і держава дуже пізно її запустила, і, як наслідок, маємо високі ціни на цукор.

А от із олією все значно складніше. Від початку року у світі вона подорожчала на вісімдесят відсотків, але потім - почала скидати оберти.

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

В червні місяці вона впала на десять відсотків. В липні на 7 відсотків. В Україні вона виросла в червні на 3 з половиною, а в липні знизилася на 0,7 відсотка. 92 відсотки виробленої олії ми експортуємо.

Але чому вона така дорога? - Усе через відсутність пальмової олії.

Олег Пендзін, експерт Економічного дискусійного клубу:

Соняшникова олія в Європі літр тепер на 30-40 відсотків дешевше, ніж в Україні. Тому що за пальмою вона потяглася, а в Україні немає нижнього сегменту. В Україні пальмову олію ви в магазині не купите.

Загалом у світі ціни на харчі зросли на третину! Не відстає і енергетика. Там цифри теж неприємні. Газ, приміром, коштує вже майже 20 гривень за куб. Утім, цього коливання українці не відчують, бо всіх перевели на річні контракти з фіксованою ціною до восьми гривень. Але є але підприємства, які залежні від газу - тепловики!

Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:

Візьмемо середнє підприємство. Воно споживає 100 відсотків газу. Їм фактично "Нафтогаз України" поставив 60 відсотків ліміти. Тобто, в будь-якому випадку, цьому підприємству буде не вистачати 40 відсотків газу.

Який купуватимуть уже за ринковими цінами! А дорожчає сировина - дорожчає і послуга.

Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:

Там двохкімнатна квартира, то людина змушена буде сплатити не дві тисяч гривень, а три тисячі гривень.

Тут є температура, а тут - тиск води.

Пан Михайло сам керує своїм опаленням та гарячим водопостачанням. Бо у чоловіка в квартирі.

Водогрійний двухконтурний котел. То і отоплення, і гаряча вода, і полотєнцесушитель.

Газовий котел чоловік поставив давно. Бо централізоване опалення стало задорогим.

Михайло Бордаш, пенсіонер:

То мені менше платити так треба. Я собі включає котел коли хочу. І маєш гарячу воду коли хочеш. Я обично кладу на чотири. Більше - ніколи не кладу. До 70 градусів нагріває, мені хватає.

Хоча котел потужний! Але у пенсіонера свій порядок у домі. Він - економить.

Михайло Бордаш, пенсіонер:

В мене цілу ніч вообще котел не робить. Я собі нагрів, в мене чугунці батареї, не та бляха що ставлять зараз. То ше ті, радянські. Я промив, підключив. То дурні люди, що викидують ото.

А от старі лампочки чоловік викинув. Натомість, замінив їх на енергоощадні! Хоча ціна на електрику для звичайних споживачів не зміниться. Але є але: вона - подорожчає для бізнесу!

Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:

Якщо мова йде про постачання води, тобто водоканали - це юридична особа, то він укладає угоду про купівлю електроенергії або на біржі, або укладає двосторонній договір. І сьогодні ми бачимо уже на даний момент, що ціна на електроенергію зросла в пікові періоди до 4 гривень за один кіловат.

Тобто, удвічі! Чи покращаться настільки послуги водопостачання? - Питання поки що відкрите, але пан Михайло і до такого розвитку подій готовий!

Михайло Бордаш, пенсіонер:

Не треба включати колонку на кажду посуду. Назбирала, включила раз, помила, всьо виключила. Так же і душ приймати, і все.

Українці вже заборгували за комірне 80 мільярдів. Чи збільшиться ця цифра? - Наразі не відомо. Та є в Україні те, що, найімовірніше, залишиться за стабільною ціною - пальне!

Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики:

Ну якщо там за дизпаливо дивитися, то грубо кажучи десь 28-29 гривень, і бензин там в районі 30 гривень за літр. От така ціна я думаю на осінь і збережеться.

Та чи влаштовує вона наших водіїв?

Юрій, водій:

Вони повинні зараз подешевшати гривень на три приблизно. Не дешевшає.

Олексій, водій:

Вы знаете, что уборка урожая идет? Подымать будут цены и все тут. Никаких вопросов.

Ще один ціновий маяк - долар. І його курс може залишитися плюс-мінус на сьогоднішньому рівні.