Фінансовий колапс у судовій системі України. Представники Феміди скаржаться не просто на безгрошів'я, а на зубожіння. Кажуть: нині навіть не мають за що купити конверти та марки для кореспонденції. А з дня на день через борги можуть залишитися ще й без світла та газу. На Прикарпатті один із постачальників комунальних послуг через несплачені рахунки судиться із Фемідою. Куди поділися гроші - питали мої колеги.

До другої світової цей будинок був одним із найбільших та найкрасивіших у Івано-Франківську. Дбайливо висаджені та підстрижені клумби, вітражні вікна, старовинна ліпнина та дерев'яна арка при вході. Якщо не заходити всередину, може скластись враження, що пам'ятка архітектури збереглася чудово. А це інший бік історії та сьогодення.

Пліснява на стінах, грибок, облуплена штукатурка. А незабаром будівлю можуть ще й відрізати від газу та світла. Важко повірити, що тут розташований Апеляційний суд, який по вуха в боргах. Із дня на день закінчаться гроші навіть на поштові конверти...

Стоси справ, повісток, ухвал та постанов. Усе це розсортовують по конвертах, і готують до відправлення. Щодня - сотні листів.

От ось ця справа, вона йде на новий розгляд її терміново потрібно відправити. Її вартість буде - чотири бандероля по 44 гривні.

Удень лише на поштову кореспонденцію тут витрачають щонайменше чотири тисячі гривень. За місяць - близько сімдесяти.

Наталія Возняк, секретар Івано-Франківського апеляційного суду:

На нинішній день залишено коштів - сімнадцять тисяч. Це є півтора тижні праці.

Як доставлятимуть судові документи надалі - секретар суду Оксана Возняк - не знає. У суді жінка працює майже тридцять років. І такої масштабної фінансової скрути не пригадує. Щось схоже, каже, було хіба в дев'яностих.

Наталія Возняк, секретар Івано-франківського апеляційного суду:

Це складалися ящики, по алфавіту, і давали об'яви через телевідєніє, газети, що просимо прийти і забрати кореспонденцію. Справи не розглядалися. Бо люди були не повідомлені.

Нині суд знову на порозі краху. Окрім браку грошей на кореспонденцію, у Феміди чималі борги за комірне. Майже п'ятдесять тисяч уже набігло за газ, і понад сто - за світло. І заборгованість із кожним місяцем лише зростає. А на рахунках - нулі.

Оксана Розвадовська, керівниця апарату Івано-Франківського апеляційного суду:

А ви собі уявляєте якщо не буде електроенергії? Суд просто закриється, ми просто не зможемо працювати.

За іронією долі, нещодавно на сам Апеляційний суд подали... до суду господарського. Газовики. Представники Феміди кажуть: це безпрецедентна подія. Такого ще в їхній історії не було. Але борги та діри в суддівській скарбниці - лише один бік медалі. Інший із суду масово звільняються працівники за рік зави поклали майже двадцять. А це люди, на яких тримається все організаційне забезпечення Феміди. Причина - маленькі зарплати, близько п'яти тисяч гривень у місяць. У той час як їхні колеги судді у двадцять разів більше понад сто тисяч.

Людмила Безусова-Попович, прессекретар Івано-Франківського апеляційного суду:

У нас прибиральниця отримує більше ніж секретар судового засідання, бо вона має 10 відсотків доплати за роботу з хімією шкідливою, а секретар цілий день працює в залі, потому другий день відписує всі документи, готує надсилає повістки ви розумієте який це об'єм роботи, відповідальної, кримінальна відповідальність.

І така критична ситуація не лише на Прикарпатті, а й по всій Україні, кажуть у Державній судовій адміністрації. Адже, цього року з необхідних сорока одного мільярда гривень - українським судам виділили з бюджету лише третину. Наприкінці червня додали ще 742 мільйони. Та проблеми це не вирішило.

Андрій Лисенко, керівник пресслужби Державної судової адміністрації України:

Ми розуміємо що це замала сума, щоб повністю забезпечити всі суди України. Але на цьому зараз не припиняються роботи.

Рятувати суди взялися у Верховній Раді. Створили робочу групу. Найперше вирішили навести лад із зарплатами працівників суду.

Сергій Демченко, народний депутат України, "Слуга народу":

На жаль у нас склалася в законодавстві, яке попередньо було прийнято, що державні службовці мають дуже мізерний оклад і дуже великі премії. І коли у нас було прийнято рішення на рівні уряду зменшити премії то по суті був зменшений оклад який отримували працівники суду. І в наслідок цього у нас з'явився перекос.

Тож, із наступного року розмір зарплати працівників Феміди чітко пропишуть у законі. Скільки саме вони отримуватимуть парламентарії не уточнили. Лише зазначили виплати будуть "достойні". Пообіцяли закрити і цьогорічні фінансові діри з боргами за комунальні послуги та пошту.

Сергій Демченко, народний депутат України, "Слуга народу":

На друге півріччя яке у нас зараз ми плануємо додати близько 600 мільйонів гривень кошти в бюджеті є. Ми зараз на стадії узгодження з Міністерством фінансів.

Але працівникам Івано-Франківського суду такі обіцянки депутатів оптимізму не додають.

Оксана Розвадовська, керівниця апарату Івано-Франківського апеляційного суду:

Опалювальний сезон ми не розпочнемо. Якщо нам навіть і додадуть кошти, але додадуть наприклад 20 вересня чи 15. Зрозумійте, що ще є процедура державні закупівлі газу місяць у нас тільки робота з документами, а коли перевірити котельну. Пробний запуск.

Тож цього року опалювальний сезон в апеляційному суді може розпочатися з холодними батареями. І мерзнутимуть не тільки вони. У цій будівлі міститься також міський суд, обласна державна судова адміністрація та прокуратура. І всіх обігріває одна котельня.